सुहागरात पर गायब हो गया दूल्हा, दुल्हन करती रही रातभर इंतजार, जानिए घटना का ‘बल्ब’ कनेक्शन

थाने पहुंचे परिजनों ने बताया कि, वह सरधना के रहने वाले हैं। उनके बेटे की बारात खतौली गई थी। निकाह की सारी रस्में अदा की गई और खुशी-खुशी दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौटा पूरे उल्लास के साथ दुल्हन का स्वागत किया गया। घर पर खुशियों का माहौल था। देर रात करीब 12 बजे दूल्हा अपने कमरे में पहुंचा और कुछ देर बाद कपड़े बदलकर बाहर आ गया। इसके बाद वह पता नहीं कहां निकल गया। दुल्हन रातभर उसका इंतजार कर ती रही लेकिन दूल्हा नहीं आया। दूल्हे का मोबाइल फोन भी घर पर ही है ऐसे में पुलिस को भी दूल्हे का सुराग लगाने में सफलता नहीं मिल रही।