बारात में दूल्हे के दोस्तों ने जमकर मचाया ‘तांडव’, थार और ऑडी की छत पर चढ़कर नाचे

मेरठ का एक वीडियो जबरदस्त वायरल रहा है। इस वीडियो में दूल्हे के दोस्त जमकर डांस कर रहे हैं। बारात निकलने के दौरान थार की छत पर चढ़कर डांस किया। फिलहाल, सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 17, 2025

थार की छत पर चढ़कर डांस, PC- VIDEO GRAB

मेरठ : मेरठ से एक बारात जाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा दूल्हे के दोस्त और भाई जमकर तांडव मचा रहे हैं। दोस्त चलती थार की छत पर चढ़े हुए हैं और जमकर डांस कर रहे हैं। सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एक बेहद खतरनाक घटना सामने आई है। सौलना गांव के आसपास कुछ शरारती युवकों ने खुलेआम सड़क पर स्टंटबाजी का तांडव मचाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक वाहनों पर जोखिम भरे करतब दिखाते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जो देखने वालों को सिहरन पैदा कर रहा है।

युवकों की लापरवाही ने ली जानों की बाजी

क्लिप में ये युवक न केवल पुलिस की नाक में दम कर रहे हैं, बल्कि खुली सड़क पर वाहनों पर चढ़कर घातक स्टंट कर रहे हैं। वे सायरन की आवाज निकालते हुए तेज गति से गाड़ियां दौड़ाते दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी पल हादसे का कारण बन सकता था। ऐसी बेपरवाह हरकतें साफ तौर पर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं।

वायरल क्लिप ने बढ़ाई चिंता की लहर

युवकों की यह शरारतें महज मनोरंजन नहीं, बल्कि गंभीर खतरे की घंटी हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज रफ्तार से शेयर हो रहा है, जिससे जनता में आक्रोश और चिंता दोनों फैल रही है। स्थानीय प्रशासन को अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

17 Nov 2025 08:44 pm

