बारात में दूल्हे के दोस्तों ने जमकर मचाया ‘तांडव’, थार और ऑडी की छत पर चढ़कर नाचे

क्लिप में ये युवक न केवल पुलिस की नाक में दम कर रहे हैं, बल्कि खुली सड़क पर वाहनों पर चढ़कर घातक स्टंट कर रहे हैं। वे सायरन की आवाज निकालते हुए तेज गति से गाड़ियां दौड़ाते दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी पल हादसे का कारण बन सकता था। ऐसी बेपरवाह हरकतें साफ तौर पर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं।