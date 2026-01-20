20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

बच्चों को ठिकाने लगा दो…लिव-इन पार्टनर ने महिला की हत्या के बाद बनाया घिनौना प्लान

मेरठ में एक महिला की उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी। आरोपी वारदात से पहले महिला के दोनों बच्चों को अपने दोस्त के घर छोड़ आया था। तीन दिन बाद जब बच्चे घर लौटे तो हत्या का खुलासा हुआ। मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Aman Pandey

Jan 20, 2026

मेरठ मर्डर, लिव इन पार्टनर महिला का कत्ल, क्राइम न्यूज, लिव इन पार्टनर मर्डर, मेरठ क्राइम, यूपी न्यूज, Meerut murder, murder of live-in partner woman, crime news, live-in partner murder, Meerut crime, UP news

मेडिकल थाना क्षेत्र के K-ब्लॉक में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 3 दिन तक एक महिला की लाश घर में बंद पड़ी रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। खुलासा तब हुआ जब महिला के दोनों बच्चे घर लौटे और बेड पर मां को मृत अवस्था में देखकर चीख पड़े।

पिता की मौत के बाद लिव-इन में रह रही थी महिला

महिला की पहचान 35 वर्षीय चित्रा के रूप में हई है। पति की मौत के बाद वह दो बच्चों-11 वर्षीय हर्ष और 9 वर्षीय परी के साथ किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान विशु नामक युवक से उसका जान पहचान हुई और दोनों लिव-इन में रहने लगे। विशु टैक्सी चलाता है।

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या से पहले विशु ने तीन दिन पहले बच्चों को रोहटा रोड स्थित अपने दोस्त के घर छोड़ दिया। इसके बाद देर रात घर लौटा और विवाद के दौरान दुपट्टे से चित्रा का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश वहीं छोड़कर वापस अपने दोस्त के पास पहुंच गया।

बच्चों को भी खत्म करने की बात, पर प्लान बदला

हत्या के बाद विशु की मंशा सिर्फ चित्रा को हटाने की नहीं थी। पुलिस को बच्चों से जानकारी मिली कि विशु अपने दोस्त सनी को बच्चों को भी “ठिकाने लगाने” की बात कह रहा था। लेकिन बाद में उसने प्लान बदल दिया। सोमवार सुबह विशु ने दोनों बच्चों को टेम्पो में बिठाया और सूरजकुंड के पास उतारते हुए कहा कि घर पहुंचकर फोन कर देना।

बच्चों की चीख पर दौड़े पड़ोसी

दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। बच्चों के पास चाबी थी, गेट खोला तो भीतर का नजारा भयावह था। चित्रा बेड पर मृत पड़ी थी। यह देखकर बच्चों की चीख निकल पड़ी। आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई।

वारदात पर पुलिस और फोरेंसिक टीम की एंट्री

सूचना के बाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, पुलिस टीम और फोरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंची। कमरे से साक्ष्य एकत्र किए गए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 12:12 pm

Published on:

20 Jan 2026 12:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / बच्चों को ठिकाने लगा दो…लिव-इन पार्टनर ने महिला की हत्या के बाद बनाया घिनौना प्लान

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मम्मी को मत ले जाओ…मां की लाश उठते ही फफक पड़ी 9 साल की परी, हाथ पकड़कर बोली-मां को वापस करो

मेरठ

‘पांच मिनट और देख लेने दो’… तिरंगे में लिपटा बेटा लौटा गांव, मां-बाप के चीखों की गूंज से रो पड़ा पूरा गांव

शहीद जवान शुभम सैनी फोटो सोर्स @panditsunilbharala Facebook Account
मेरठ

सोनू मर्डर केस में नया मोड़ : क्राइम ब्रांच एक्टिव, CCTV और फोरेंसिक से खुलेंगे राज

सोनू मर्डर केस
मेरठ

सर्विस के लिए मांगी लोकेशन…20 लड़कियां और एक लड़का, सुनने वाले रहे गए दंग

मेरठ

कपसाड़ कांड: ‘मैं घर जाऊंगी…’ रूबी की एक जिद, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में परिजनों को सौंपा; जानें अब तक का अपडेट

kapsad kand rubi home police security meerut
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.