बच्चों को ठिकाने लगा दो…लिव-इन पार्टनर ने महिला की हत्या के बाद बनाया घिनौना प्लान

मेडिकल थाना क्षेत्र के K-ब्लॉक में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 3 दिन तक एक महिला की लाश घर में बंद पड़ी रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। खुलासा तब हुआ जब महिला के दोनों बच्चे घर लौटे और बेड पर मां को मृत अवस्था में देखकर चीख पड़े।
महिला की पहचान 35 वर्षीय चित्रा के रूप में हई है। पति की मौत के बाद वह दो बच्चों-11 वर्षीय हर्ष और 9 वर्षीय परी के साथ किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान विशु नामक युवक से उसका जान पहचान हुई और दोनों लिव-इन में रहने लगे। विशु टैक्सी चलाता है।
पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या से पहले विशु ने तीन दिन पहले बच्चों को रोहटा रोड स्थित अपने दोस्त के घर छोड़ दिया। इसके बाद देर रात घर लौटा और विवाद के दौरान दुपट्टे से चित्रा का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश वहीं छोड़कर वापस अपने दोस्त के पास पहुंच गया।
हत्या के बाद विशु की मंशा सिर्फ चित्रा को हटाने की नहीं थी। पुलिस को बच्चों से जानकारी मिली कि विशु अपने दोस्त सनी को बच्चों को भी “ठिकाने लगाने” की बात कह रहा था। लेकिन बाद में उसने प्लान बदल दिया। सोमवार सुबह विशु ने दोनों बच्चों को टेम्पो में बिठाया और सूरजकुंड के पास उतारते हुए कहा कि घर पहुंचकर फोन कर देना।
दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। बच्चों के पास चाबी थी, गेट खोला तो भीतर का नजारा भयावह था। चित्रा बेड पर मृत पड़ी थी। यह देखकर बच्चों की चीख निकल पड़ी। आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना के बाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, पुलिस टीम और फोरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंची। कमरे से साक्ष्य एकत्र किए गए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
