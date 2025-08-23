लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्पशूटर की पुलिस के साथ मुठभेड़, 1.25 लाख के इनामी रवि को लगी गोली

lawerence Bishnoi Gang : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी क्षेत्र में शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को यूपी एसटीएफ और नई मंडी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्पशूटर रवि उर्फ रवि दौराला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान रवि के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर में भर्ती कराया गया। रवि पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने 1 लाख और दिल्ली पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
एएसपी बृजेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख गुर्गे सनी काकरान का शार्पशूटर रवि, भगवानपुरी दौराला का रहने वाला, बागोवाली क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसटीएफ और नई मंडी पुलिस ने संयुक्त रूप से रवि की घेराबंदी की। रवि ने पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ की गोली उसके पैर में लगी। घायल होने के बाद रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक .32 बोर की पिस्टल, छह कारतूस, और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।
पुलिस पूछताछ में रवि ने बताया कि वह अप्रैल 2025 में मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में अपने साथी अरविंद के साथ मिलकर 11 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद से दिल्ली में छिपा हुआ था। इस घटना के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भी उस पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा था। रवि शुक्रवार को अपने गांव लौट रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा।
रवि का आपराधिक इतिहास लंबा है। उसने सनी काकरान के इशारे पर मेरठ के सिविल लाइंस, मुजफ्फरनगर के खतौली, और अन्य क्षेत्रों में लूट और रंगदारी की कई वारदातों को अंजाम दिया। 26 फरवरी 2025 को दिल्ली के केशवपुरम थाना क्षेत्र में रवि ने अपने साथियों अरविंद और सनी के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर गोली चलाकर 4.5 लाख रुपये लूटे थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी उस पर इनाम घोषित किया था।
इसके अलावा, मई 2023 में रवि ने इंचौली के लावड़ क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी स्वदेश विकल से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं देने पर उसने व्यापारी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें व्यापारी का बेटा अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में रवि को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से सनी काकरान के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं।
पुलिस के अनुसार, रवि ने कंकरखेड़ा बाइपास से एक मोटरसाइकिल भी लूटी थी। उसका यह अपराध सनी काकरान के निर्देश पर किया गया था। रवि का नाम मेरठ, मुजफ्फरनगर, और दिल्ली में लूट, रंगदारी, और हत्या के प्रयास जैसे 21 मामलों में दर्ज है।
एएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि रवि की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। उससे पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों और उनकी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। घायल रवि को प्राथमिक उपचार के बाद नई मंडी पुलिस को सौंप दिया गया है, और आगे की कार्रवाई जारी है।