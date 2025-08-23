लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्पशूटर की पुलिस के साथ मुठभेड़, 1.25 लाख के इनामी रवि को लगी गोली

एएसपी बृजेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख गुर्गे सनी काकरान का शार्पशूटर रवि, भगवानपुरी दौराला का रहने वाला, बागोवाली क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसटीएफ और नई मंडी पुलिस ने संयुक्त रूप से रवि की घेराबंदी की। रवि ने पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ की गोली उसके पैर में लगी। घायल होने के बाद रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक .32 बोर की पिस्टल, छह कारतूस, और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।