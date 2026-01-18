‘पांच मिनट और देख लेने दो’… तिरंगे में लिपटा बेटा लौटा गांव, मां-बाप के चीखों की गूंज से रो पड़ा पूरा गांव

रविवार को जब मेजर शुभम सैनी का पार्थिव शरीर गांव लाया गया। तो घर से लेकर श्मशान घाट तक हर आंख नम थी। मां ताबूत से लिपटकर बिलखती रहीं। वह बार-बार कहती रहीं कि उनका बेटा दूल्हा बनकर आखिरी सफर पर जा रहा है। बहन और भाई शव को कुछ देर और देखने की गुहार लगाते रहे। सेना के जवान प्रोटोकॉल के तहत पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तब परिजनों का दुख और गहरा हो गया। बड़े भाई तुषार सैनी ने चिता को मुखाग्नि दी।