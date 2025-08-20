Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

Meerut Bhuni Toll Plaza: मेरठ भुनी टोल प्लाजा पूरी तरह फ्री! सेना के जवान से मारपीट के बाद NHAI का बड़ा एक्शन

Meerut Bhuni Toll Plaza Free: मेरठ-करनाल हाईवे (NH-709A) पर स्थित भुनी टोल प्लाजा अब पूरी तरह टोल फ्री कर दिया गया है। सेना के जवान से मारपीट की घटना के बाद एनएचएआई ने टोल कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है।

मेरठ

Mohd Danish

Aug 20, 2025

meerut bhuni toll plaza free nhai action after soldier assault
Meerut Bhuni Toll Plaza: मेरठ भुनी टोल प्लाजा पूरी तरह फ्री! Image Source - Pexels

NHAI action after soldier assault in meerut bhuni toll plaza free: मेरठ और आस-पास के लोगों के लिए राहत की खबर है। मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709A) पर स्थित भुनी टोल प्लाजा अब पूरी तरह से टोल फ्री कर दिया गया है। जब तक टोल का नया ठेका किसी दूसरी कंपनी को नहीं दिया जाता, तब तक इस मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा।

घटना से भड़का मामला

यह मामला 17 अगस्त 2025 की रात का है। गोटका गांव निवासी सैनिक कपिल कुमार छुट्टियां खत्म कर अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। रात लगभग आठ बजे वे भुनी टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। कपिल ने टोलकर्मियों से कहा कि वह लोकल निवासी है और उसे टोल नहीं देना चाहिए। इतना सुनते ही टोल कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया और विवाद बढ़ गया।

ये भी पढ़ें

IMD Forecast: यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून, आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी, जानें कब होगी झमाझम बरसात
मुरादाबाद
up weather alert heavy rainfall 50 districts imd forecast

जवान को खंभे से बांधकर पीटा

विवाद इतना बढ़ा कि टोलकर्मियों ने सेना के जवान को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। यह पूरा मामला वहां मौजूद लोगों ने वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद घटना ने तूल पकड़ लिया और स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। सेना ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस और प्रशासन ने लिया एक्शन

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मामला गरमाने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया गया। साथ ही टोल कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

NHAI का कड़ा कदम

घटना के तुरंत बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई मुख्यालय को उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच में टोल कंपनी की लापरवाही और कर्मचारियों की संलिप्तता साफ हो गई। नतीजतन, एनएचएआई ने टोल कंपनी 'मेसर्स धरम सिंह एंड कंपनी' पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

ठेका हुआ रद्द, भविष्य पर भी रोक

एनएचएआई ने न सिर्फ कंपनी पर जुर्माना लगाया बल्कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, भविष्य में इस कंपनी को किसी भी टोल निविदा में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनएचएआई बागपत के परियोजना निदेशक निरंजन सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

फिलहाल टोल फ्री रहेगा हाईवे

इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरठ-करनाल मार्ग पर गुजरने वाले सभी वाहनों के लिए टोल फ्री यात्रा की व्यवस्था लागू कर दी गई है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि यह स्थिति तब तक रहेगी, जब तक एनएचएआई किसी नई कंपनी को ठेका नहीं सौंप देता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Bhuni Toll Plaza: मेरठ भुनी टोल प्लाजा पूरी तरह फ्री! सेना के जवान से मारपीट के बाद NHAI का बड़ा एक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.