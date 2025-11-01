मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, मलबे के सामने धरना; BJP नेता से कहा- हम पर भी बुलडोजर चला दो

धरने के दौरान जब एक भाजपा नेता मौके पर पहुंचे, तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा- “हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, अब हम लोगों पर भी बुलडोजर चला दो।” कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ीं। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अब परिवार कैसे चलाएंगे, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उनकी पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली।