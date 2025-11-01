मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, मलबे के सामने धरना; BJP नेता से कहा- हम पर भी बुलडोजर चला दो

मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर फूटा महिलाओं का गुस्सा | Image Source - 'X' @SachinGupta
Women anger erupted over bulldozer action in Meerut: मेरठ के सेंट्रल मार्केट में कॉम्पलेक्स ध्वस्तीकरण से आक्रोशित व्यापारी परिवारों की महिलाएं मलबे के सामने ही धरने पर बैठ गईं। उनका कहना है कि अचानक की गई इस कार्रवाई ने उनकी जिंदगी उथल-पुथल कर दी है। शुक्रवार को 22 व्यापारियों ने परिवार सहित सड़क पर टेंट लगाकर बेमियादी धरना शुरू किया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया।
धरने के दौरान जब एक भाजपा नेता मौके पर पहुंचे, तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा- “हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, अब हम लोगों पर भी बुलडोजर चला दो।” कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ीं। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अब परिवार कैसे चलाएंगे, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उनकी पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली।
महिलाओं ने भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शारदा को घेरकर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। उनका कहना था कि उन्होंने 10 साल तक कॉम्पलेक्स बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अमीरों को बचा लिया गया जबकि छोटे व्यापारियों के सपने ताश के पत्तों की तरह ढहा दिए गए। इस दौरान विनीत शारदा चुपचाप महिलाओं की बातें सुनते रहे।
दुकानदारों ने बताया कि कॉम्पलेक्स ध्वस्त होने के तुरंत बाद मार्केट में मिठाई बांटी गई और आतिशबाजी की गई, जो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। महिलाओं ने कहा कि उनके कारोबार ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के सपने भी इसी मलबे में दफन हो गए। राशि मदान, अलका अरोड़ा, रितु गोयल और मीनू गुप्ता ने कहा कि यह कार्रवाई पहले से तय थी और उनके साथ खुली साजिश रची गई है।
व्यापारियों ने हमारा व्यापार वापस दो के नारे लगाए और पुनर्वास की मांग की। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने कहा कि कॉम्पलेक्स गिराए जाने के बाद उनके पास अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बची जिससे परिवार का गुजारा चल सके। उन्होंने सरकार से तत्काल पुनर्वास की मांग की, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक संकट न झेलना पड़े।
धरने पर बैठे व्यापारियों से मिलने कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया। मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रंजन शर्मा, अवनीश काजला, जाहिद अंसारी, सलीम खान, रीना शर्मा और अन्य नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर पीड़ित परिवार के साथ है और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
