मेरठ कचहरी में हाई-वोल्टेज ड्रामा! वकीलों ने हरियाणा पुलिस समझी बदमाश, दौड़ाकर पीटा और कार पर बरसाए पत्थर

सुखदेव हरियाणा के कैथल जिले में जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित है। इसके अलावा वह वर्ष 2010 में मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में भी जेल जा चुका है। इसी मामले की सुनवाई मेरठ कोर्ट में चल रही थी और शुक्रवार को वह तारीख पर पेश होने आया था।