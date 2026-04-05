लव अफेयर में भाई बन रहा था ‘विलेन’, बहन ने प्रेमी संग मिलकर रचा मौत का प्लान, शराब में जहर मिलाकर ले ली जान

आरोप है कि अलका ने घर में रखी शराब में जहर मिला दिया। योजना यह थी कि अंकित अकेले शराब पीएगा और मर जाएगा। फिर पूरा मामला सामान्य शराब से मौत बताकर रफा-दफा कर दिया जाएगा। लेकिन योजना के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ। अंकित शराब की बोतल लेकर स्पेलर पर पहुंचा। वहां उसके दोस्त बाबूराम प्रजापति और जितेंद्र भी उसके साथ बैठ गए और उन्होंने भी उसी जहरीली शराब को पी लिया। जहर इतना तेज था कि तीनों की मौत हो गई। इस तरह एक व्यक्ति को मारने की साजिश में तीन निर्दोष लोगों की जान चली गई।