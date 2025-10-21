दीपावली के बाद मेरठ की हवा हुई जहरीली! AQI 300 के पार, धुंए की चादर में लिपटा शहर; सांस के मरीजों की बढ़ी परेशानी

डॉक्टरों का कहना है कि दीपावली के बाद के 72 घंटे सबसे खतरनाक प्रदूषण अवधि मानी जाती है। टूटी सड़कों से उड़ती धूल, गांवों में जलते कोल्हू और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं मिलकर प्रदूषण को अगले कुछ दिनों में और बढ़ा सकते हैं। दीपावली से दो दिन पहले ही मेरठ का AQI 220 था, जो अब बढ़कर 300 पार कर गया है। यानी सिर्फ 18 दिनों में 80 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने लोगों से अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने और मास्क पहनने की अपील की है।