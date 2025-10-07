जिस हाथ से लड़की को छेड़ा, वही टूट गया, सरेराह बद्तमीजी करने वाले मनचले को इस तरह सिखाया सबक

Girl harassment case in Meerut: मेरठ के किठौर इलाके में 2 अक्टूबर को हुई घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। 14 साल की छात्रा के साथ खुलेआम छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई। छात्रा अपनी मां और छोटे भाई के साथ नानी के घर से गाजियाबाद लौट रही थी, जब रास्ते में पड़ोसी युवक जानू ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़की ने बताया कि आरोपी ने उसे मोबाइल पर गंदी वीडियो दिखाई और जब उसने विरोध किया तो उसका गला दबा दिया। छात्रा की चीख सुनकर मां मौके पर पहुँचीं तो आरोपी वहां से भाग गया।