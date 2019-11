Exclusive: पिता ने किया ट्वीट- मेरी बेटी को लव जिहाद में फंसाया, दुबई में शुरू हो गई तलाश

केपी त्रिपाठी, मेरठ। 'मैं एक 18 वर्षीय बेटी का लाचार पिता हूं। मेरी मासूम बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसा लिया गया है। वह लड़का पाकिस्तान (Pakistan) से है, जो मेरी बेटी से पिछले कुछ समय से रोमियो बनकर बात कर रहा था। मेरी बेटी को बहला-फुसलाकर के दुबई (Dubai) ले गया है। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी।' यह ट्वीट (Tweet) करके मेरठ (Meerut) के रहने वाले कपिल गुप्ता ने लोगों से मदद मांगी है।

Twitter Account खोला पिता ने

दरअसल, कंकरखेड़ा के नंगलाताशी गांव से 8 नवंबर को एक युवती लापता हुई थी। पुलिस ने आरोपी लड़के के कई परिचितों को पूछताछ के लिए उठाया था। बाद में पता चला कि युवती अपने प्रेमी के पास दुबई पहुंच गई। युवती अपनी मां के स्थान पर एक स्कूल में शिक्षिका थी। कपिल गुप्ता उस युवती के पिता हैं। लाचार पिता ने बेटी की बरामदगी के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्‍होंने इसके लिए बाकायदा ट्व‍िटर (Twitter) अकाउंट खोला। इस पर उन्‍होंने लिखा, अपनी बेटी को वापस पाने के लिए मैंने ट्व‍िटर ज्‍वाइन किया है...मेरी बेटी को वापस लाने में मेरी मदद करें...एक गरीब पिता की दुआ मिलेगी (Joined Twitter just to get my Daughter back .... Please help in getting my daughter back .... Ek Gareeb baap ki dua milegi)

2400 लोगों ने किए रिट्वीट

कपिल गुप्‍ता ने लोगों से ट्व‍िटर पर मदद मांगी है। 17 नवंबर की रात 8.56 बजे किए गए उनके इस ट्वीट को अब तक 2400 लोग रिट्वीट कर चुके हैं। पीड़ित पिता ने पीएमओ (PMO) और गृह मंत्रालय (Home Ministry) से मदद की गुहार लगाई है। वहीं, कुछ लोगों ने इस मुहिम में उनका साथ देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने मेरठ पुलिस से संपर्क करने की बात कही है। वहीं, यूपी पुलिस (UP Police) ने मामले की जांच की बात कही है। उधर, दुबई में काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इसके जवाब में ट्वीट किया गया कि हमारी आपके परिवार से बात हुई है। आपकी बेटी को ढूंढ़ने के लिए हमने दुबई की एजेंसियों से बात की है, लेकिन किसी संपर्क नंबर या पते के बगैर सूचना मिलना काफी कठिन रहेगा। हम हरसंभव प्रयास करेंगे।

यह है मामला

कंकरखेड़ा क्षेत्र से आठ नवंबर को शिक्षिका लापता हुई थी। 48 घंटे बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वह दुबई के होटल में जॉब करने वाले नदीम के संपर्क में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिये थी। नदीम पाकिस्तान का रहने वाला बताया गया है। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) दिल्ली से आई रिपोर्ट में शिक्षिका के आठ नवंबर को ही दिल्ली (Delhi) एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिये दुबई जाने की पुष्टि हुई। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद से मेरठ पुलिस ने मामले में सरेंडर कर दिया है।