मेरठ में अनोखा लव ट्रायंगल! पति बोला- पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवाऊंगा, फिर हम तीनों साथ रहेंगे

Love triangle in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ से ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहां एक व्यक्ति ने न केवल अपनी पत्नी के मुस्लिम प्रेमी से उसके प्रेम संबंध को स्वीकार किया बल्कि अब वो उनकी शादी भी करवाना चाहता है। पति ने थाने में आवेदन देकर कहा कि वह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मिलाना चाहता है ताकि दोनों शांति से रह सकें। उसने कहा कि वह खुद भी उसी घर में उनके साथ रहेगा।