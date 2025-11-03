Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

मेरठ में अनोखा लव ट्रायंगल! पति बोला- पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवाऊंगा, फिर हम तीनों साथ रहेंगे

Meerut News: एक पति ने अपनी पत्नी के मुस्लिम प्रेमी से उसके अफेयर का पता चलने के बाद खुद उनकी शादी करवाने का फैसला लिया है। मेरठ से सामने आया यह अजीबोगरीब मामला सभी को हैरान कर रहा है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Nov 03, 2025

meerut love triangle husband arranges wife marriage with boyfriend

मेरठ में अनोखा लव ट्रायंगल! AI Generated Image

Love triangle in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ से ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहां एक व्यक्ति ने न केवल अपनी पत्नी के मुस्लिम प्रेमी से उसके प्रेम संबंध को स्वीकार किया बल्कि अब वो उनकी शादी भी करवाना चाहता है। पति ने थाने में आवेदन देकर कहा कि वह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मिलाना चाहता है ताकि दोनों शांति से रह सकें। उसने कहा कि वह खुद भी उसी घर में उनके साथ रहेगा।

पत्नी को बॉयफ्रेंड के हवाले किया

शख्स ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को उस मुस्लिम युवक के हवाले कर दिया है जिससे उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। उसने कहा- “मैं खुश हूं अगर मेरी पत्नी खुश है।” पति ने अपनी लिखित तहरीर में पुलिस से गुहार लगाई कि भविष्य में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को किसी तरह की परेशानी न दी जाए। यह अजीबोगरीब आवेदन देखकर पुलिस भी अचंभित रह गई।

15 साल पुराने रिश्ते में आई दरार

पति ने पुलिस को बताया कि वह एक राजमिस्त्री है और मकान बनाने का काम करता है। करीब 15 साल पहले उसकी शादी प्रयागराज की एक लड़की से हुई थी। उनकी उम्र में 10 साल का अंतर है और तीन बच्चे हैं 13 वर्ष की बेटी, 11 वर्षीय बेटा और 5 साल की बेटी। सरुरपुर गांव में परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब पत्नी की मुलाकात एक मुस्लिम युवक से हुई।

पड़ोस के युवक से हुआ अफेयर

पति ने बताया कि जिस मकान में वे रहते हैं, वह पत्नी के नाम रजिस्टर्ड है। एक साल पहले जब मकान में मरम्मत का काम चल रहा था, तब एक मुस्लिम युवक वहां काम करने आया। इसी दौरान उसकी पत्नी और उस युवक के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए।

अफेयर का राज खुलने पर लिया हैरान करने वाला फैसला

लगभग छह महीने पहले पति को पत्नी के अफेयर की भनक लगी। जब उसने पत्नी से पूछा तो उसने खुद कबूल किया कि दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पहले पति ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पत्नी अड़ी रही, तो पति ने फैसला किया कि वह खुद उनका निकाह करवाएगा।

मौलवी नहीं मान रहे हैं निकाह के लिए

पति ने बताया कि उसने कई मौलवियों से निकाह पढ़ाने की बात की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी ने धार्मिक कारणों का हवाला दिया। अब वह दिल्ली जाकर मौलवियों से संपर्क कर रहा है ताकि पत्नी और उसके प्रेमी का निकाह करवाया जा सके। पति खुद कहता है- “मैं अपनी पत्नी की यादों के साथ ही रहूंगा। मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर इनके जीवन में सुकून लाना चाहता हूं।”

Published on:

03 Nov 2025 12:54 pm

मेरठ में अनोखा लव ट्रायंगल! पति बोला- पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवाऊंगा, फिर हम तीनों साथ रहेंगे

