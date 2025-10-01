Meerut News: मेरठ में 100 करोड़ के लिए मां-बाप, पत्नी का मर्डर; युवक ने रची खौफनाक कहानी, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Meerut Murder News: मेरठ में सामने आया यह मामला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। लग्जरी लाइफ जीने की चाह और पैसों की भूख ने विशाल सिंघल नामक युवक को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही पिता, मां और पत्नी की हत्या कर दी। उसने 100 करोड़ की बीमा रकम हथियाने के लिए खौफनाक खेल रचा, लेकिन चौथी पत्नी की शिकायत और बीमा कंपनियों की सतर्कता ने उसकी काली करतूत का पर्दाफाश कर दिया।