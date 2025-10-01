Meerut News: मेरठ में 100 करोड़ के लिए मां-बाप, पत्नी का मर्डर; युवक ने रची खौफनाक कहानी, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Meerut News: मेरठ में 100 करोड़ के लिए मां-बाप | Image Source - 'X'
Meerut Murder News: मेरठ में सामने आया यह मामला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। लग्जरी लाइफ जीने की चाह और पैसों की भूख ने विशाल सिंघल नामक युवक को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही पिता, मां और पत्नी की हत्या कर दी। उसने 100 करोड़ की बीमा रकम हथियाने के लिए खौफनाक खेल रचा, लेकिन चौथी पत्नी की शिकायत और बीमा कंपनियों की सतर्कता ने उसकी काली करतूत का पर्दाफाश कर दिया।
मुख्य आरोपी विशाल सिंघल का परिवार कभी एक साधारण आय वाला घराना था। पिता मुकेश सिंघल फोटो स्टूडियो चलाते थे और परिवार की आय मुश्किल से 25 हजार रुपये थी। अचानक कुछ ही सालों में उनके नाम पर 64 बीमा पॉलिसियां निकल आईं, जिनकी रकम 100 करोड़ से ज्यादा थी। यही नहीं, लग्जरी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी गईं, जिससे बीमा कंपनियों को शक होने लगा।
22 जून 2017 को विशाल की मां प्रभा देवी की मौत हापुड़ में सड़क हादसे के रूप में दर्ज की गई। FIR में बताया गया कि बाइक पर जाते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। विशाल मामूली जख्मी हुआ और मां की मौत हो गई। पुलिस ने इसे सड़क हादसा मानकर केस बंद कर दिया, जबकि विशाल ने 25 लाख रुपये का बीमा क्लेम ले लिया।
साल 2022 में उसकी पहली पत्नी एकता सिंघल की रहस्यमयी मौत हुई। उल्टी-दस्त जैसी शिकायत बताकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक हफ्ते में उसकी मौत हो गई। इंश्योरेंस कंपनी से विशाल ने 80 लाख रुपये का क्लेम ले लिया। बाद में जांच से खुलासा हुआ कि यह मौत भी बीमारी से नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी।
1 अप्रैल 2025 को पिता मुकेश सिंघल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले दिन उनकी मौत हो गई। विशाल ने दावा किया कि यह सड़क हादसे से हुई चोटों के कारण हुआ। लेकिन जांच में सामने आया कि मुकेश की मौत भी स्वाभाविक नहीं थी। पिता के नाम पर 64 पॉलिसियां थीं और करीब 50 करोड़ का क्लेम प्रक्रिया में था। इसी बिंदु पर पुलिस और बीमा कंपनियों को गहरी शंका हुई।
फरवरी 2024 में शादी करने वाली चौथी पत्नी ने सनसनीखेज बयान देकर केस की दिशा बदल दी। उसने बताया कि विशाल ने पिता की मौत की योजना में उसका सहयोग मांगा था। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की गई। पत्नी ने सीएम योगी और SSP मेरठ तक शिकायत की, लेकिन लंबे समय तक इसे फैमिली मैटर कहकर टाल दिया गया।
बीमा कंपनियों ने लगातार संदिग्ध क्लेम पर सवाल उठाए। दिसंबर 2024 में आठ कंपनियों ने SSP मेरठ को पत्र भेजकर बताया कि विशाल ने अपने पिता के नाम पर 70 करोड़ से अधिक की पॉलिसियां करा रखी हैं। इसे एक बड़े स्तर का सिस्टमेटिक फ्रॉड बताया गया। लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया।
आखिरकार जब संभल जिले की ASP अनुकृति शर्मा को जांच सौंपी गई, तो केस की परत-दर-परत सच्चाई सामने आई। मेडिकल रिपोर्ट्स, इंश्योरेंस दस्तावेज और पुलिस फाइलों को जोड़कर साक्ष्य जुटाए गए। आरोपी विशाल और उसके सहयोगी सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने मां, पिता और पत्नी की हत्या का अपराध कबूल कर लिया। उनका मकसद सिर्फ बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपये हड़पना था।
