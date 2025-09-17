Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

बोनट पर चढ़कर रुकवाई कार, गुस्साई पत्नी ने बीच सड़क पति को थप्पड़ों से पीटा, काफी देर चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Meerut News: मेरठ में पति-पत्नी का हाईवोल्टेज ड्रामा सड़क पर देखने को मिला। पत्नी कार के बोनट पर चढ़ गई और पति की बीच सड़क पर पिटाई कर दी।

मेरठ

Mohd Danish

Sep 17, 2025

meerut pati patni viral video wife beats husband on road
गुस्साई पत्नी ने बीच सड़क पति को थप्पड़ों से पीटा | Image Source - Social Media 'X'

Pati-Patni viral video wife beats husband in Meerut: मेरठ की सड़कों पर सोमवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) कार्यालय और महिला थाने के बीच वाली सड़क पर अचानक एक महिला अपने पति की चलती कार के बोनट पर चढ़ गई। इसके बाद उसने बीच सड़क पर ही अपने पति की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे वाकये का वीडियो राहगीरों ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

बोनट पर चढ़ी पत्नी, कार रोकने को मजबूर हुआ पति

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक दिनेश अपनी वैगनआर कार से जा रहा था। तभी किसी पारिवारिक विवाद को लेकर उसकी पत्नी अचानक कार के बोनट पर चढ़ गई। पति ने कार चलाना जारी रखा, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। कुछ दूरी पर जब कार रोकी गई तो पत्नी गाड़ी से नीचे उतरी और पति पर टूट पड़ी।

बीच सड़क पर पति की जमकर पिटाई

कार रुकते ही महिला ने पति का कॉलर पकड़ लिया और सड़क पर ही उसकी धुनाई शुरू कर दी। यह पूरा हंगामा ठीक महिला थाना और पुलिस लाइन के सामने हुआ, जहां आए दिन आलाधिकारी गुजरते हैं। बावजूद इसके महिला बिना किसी डर के पति को पीटती रही। राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और सड़क पर जाम लग गया।

वीडियो वायरल, तमाशबीन बनी भीड़

इस दौरान कई लोग दोनों को समझाने की बजाय घटना का वीडियो बनाने लगे। कुछ लोग मामले को शांत कराने की कोशिश करते रहे लेकिन महिला गुस्से में लगातार पति को पीटती रही। चंद मिनटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया।

पुलिस ने संभाली स्थिति

हंगामे की सूचना मिलते ही महिला पुलिसकर्मी और महिला थाने की दरोगा मौके पर पहुंचीं। उन्होंने दोनों को समझा-बुझाकर थाने ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा है। वर्तमान में दोनों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई बातचीत के आधार पर तय की जाएगी।

