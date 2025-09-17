बोनट पर चढ़कर रुकवाई कार, गुस्साई पत्नी ने बीच सड़क पति को थप्पड़ों से पीटा, काफी देर चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Pati-Patni viral video wife beats husband in Meerut: मेरठ की सड़कों पर सोमवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) कार्यालय और महिला थाने के बीच वाली सड़क पर अचानक एक महिला अपने पति की चलती कार के बोनट पर चढ़ गई। इसके बाद उसने बीच सड़क पर ही अपने पति की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे वाकये का वीडियो राहगीरों ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।