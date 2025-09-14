Meerut News: मेरठ में पुलिस मुठभेड़! डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर, चार बदमाश घायल, पांच गिरफ्तार

6 सितंबर की रात थाना भावनपुर क्षेत्र के ग्राम स्याल में वादी राहुल के घर कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए। उन्होंने उसके पिता तेजपाल वर्मा के हाथ-पैर बांधकर मारपीट की और घर से नकदी व जेवरात लूट लिए। गंभीर चोटों के साथ तेजपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।