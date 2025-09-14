Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

Meerut News: मेरठ में पुलिस मुठभेड़! डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर, चार बदमाश घायल, पांच गिरफ्तार

Meerut News: मेरठ में डकैती और हत्या के मामले में पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार मुठभेड़ में घायल हुए हैं।

मेरठ

Mohd Danish

Sep 14, 2025

meerut police encounter dacoity arrested thieves
यह सांकेतिक तस्वीर है। Image Source - Pinterest

Meerut police encounter dacoity arrested thieves: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में डकैती की एक बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से चार बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। यह कार्रवाई थाना भावनपुर, परीक्षितगढ़ और जानी पुलिस द्वारा अलग-अलग जगहों पर की गई।

6 सितंबर की रात थाना भावनपुर क्षेत्र के ग्राम स्याल में वादी राहुल के घर कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए। उन्होंने उसके पिता तेजपाल वर्मा के हाथ-पैर बांधकर मारपीट की और घर से नकदी व जेवरात लूट लिए। गंभीर चोटों के साथ तेजपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

पहली मुठभेड़ - छोईया पुलिया स्याल रोड

14 सितंबर की सुबह भावनपुर पुलिस ने छोईया पुलिया स्याल रोड पर चेकिंग के दौरान दो बदमाशों साहिल पुत्र नफीस और अलीशान पुत्र नजीमुल्ला को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूट के जेवरात, नकदी, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी तेजपाल वर्मा हत्या और लूट की वारदातों में शामिल थे।

दूसरी मुठभेड़ - लालपुर पुलिया जंगल इलाका

परीक्षितगढ़ पुलिस द्वारा लालपुर पुलिया के जंगलों में तलाश के दौरान दो संदिग्ध भागते दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सैफुल्ला पुत्र शेरअली घायल हुआ और दूसरा अजीम पुत्र अब्दुल सलाम गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लूटी गई नकदी, ज्वेलरी, मृतक तेजपाल का वोटर आईडी और हथियार बरामद किए गए।

तीसरी मुठभेड़ - भोला झाल, थाना जानी क्षेत्र

थाना जानी पुलिस ने भूपगढ़ी में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी गोलीबारी में बदमाश कैफ उर्फ नन्हे के पैर में गोली लगी। इस मुठभेड़ में भारी मात्रा में लूटी गई नकदी और जेवरात, तीन अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही मृतक तेजपाल वर्मा का वोटर आईडी कार्ड भी मिला।

पुलिस ने सभी गिरफ्तार बदमाशों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, फरार अन्य बदमाशों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

Published on:

14 Sept 2025 06:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut News: मेरठ में पुलिस मुठभेड़! डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर, चार बदमाश घायल, पांच गिरफ्तार

