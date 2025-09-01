Meerut News: मेरठ पुलिस लाइन हादसा! जर्जर क्वार्टर की छत गिरी, आठ लोग मलबे में दबे, तीन मासूम घायल

हादसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और दिव्यांग दर्जी ओमकार सिंह (55) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी सुमन (50), बड़ा बेटा विशाल (35), बहू पिंकी (32), छोटा बेटा आकाश (30) और तीन बच्चे आशु, नित्या व लड्डू भी मलबे में दबे थे। सभी को फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कुछ को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया जबकि गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।