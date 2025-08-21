सेना के जवान से मारपीट के बाद बदला टोल कर्मियों का रवैया, अब सेना के जवानों को कर रहे सैल्यूट – देखें वीडियो

Toll plaza army soldier respect after assault incident in meerut: बीते दिनों मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ हुई मारपीट ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक आक्रोश देखने को मिला। हर किसी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नतीजा यह हुआ कि पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद अब टोल कर्मियों के रवैये में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।