मेरठ में महिला की गला काटकर हत्या, कमरे में मिला शव घर में बच्चे भी रहे मौजूद… इलाके में फैली सनसनी

यह सनसनीखेज घटना मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर इलाके की है। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे महिला कौसर का शव उसके घर के एक कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। उस समय महिला के तीनों बच्चे घर के अंदर ही मौजूद थे। जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के दौरान महिला का पति साकिब घर पर नहीं था। पड़ोसियों के अनुसार, साकिब दिन में मोबाइल टॉवर लगाने का काम करता है। रात में मंडी में रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाता है। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।