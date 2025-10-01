मानसून का तांडव शुरू, 2, 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर को इन जिलों में धुआंधार बारिश

धुआंधार बारिश के साथ मानसून की एक बार फिर वापसी हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, कच्छ की खाड़ी और उसके आसपास एक स्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से धुआंधार बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, एमपी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान और असम में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।