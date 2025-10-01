मानसून का तांडव शुरू, 2, 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर को इन जिलों में धुआंधार बारिश

heavy Rain PC(IANS)
धुआंधार बारिश के साथ मानसून की एक बार फिर वापसी हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, कच्छ की खाड़ी और उसके आसपास एक स्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से धुआंधार बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, एमपी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 04, 05 और 06 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी-तूफान की भी संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा और लखनऊ समेत 30 से अधिक जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किमी/घंटा की स्पीड से हवा चलने की संभावना है।
वहीं, उत्तराखंड में 5 से 6 अक्टूबर के बीच धआंधार बारिश होगी। खासतौर पर 6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आंधी-तूफान की भी आशंका है।
IMD के अनुसार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 3, 4 और 5 अक्टूबर को अलग- अलग समय में तूफानी बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) का पुर्वानुमान है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
ल्ली और एनसीआर में 1 से 6 सिंतबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
भारत मौसम विभाग ने 1 से 6 अक्टूबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
