मेरठ की मुस्कान के परिवार पर संकट, व्यापार डूबा, भाई बेरोजगार; अब मकान पर चिपका 'बिकाऊ' पोस्टर

Meerut News: मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड जेल में हैं। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है, पिता का व्यापार ठप हो गया, भाई की नौकरी चली गई और रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। अब मुस्कान के परिवार ने मेरठ छोड़ने का फैसला किया है और मकान बेचने के लिए पोस्टर लगाया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Nov 06, 2025

muskaan family house sale saurabh murder case meerut

मेरठ की मुस्कान के परिवार पर संकट | Image Source - Video Grab

Muskaan family house sale saurabh murder case meerut: मेरठ के सौरभ हत्याकांड के आठ महीने बाद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल दोनों जेल में हैं। मुस्कान का मायका ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर में स्थित हैं। 5 नवंबर को उनके घर पर ‘मकान बिकाऊ है’ लिखा गया पोस्टर देखा गया। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी, माता कविता और परिवार के अन्य सदस्य अब मेरठ में नहीं रहना चाहते। प्रमोद ने कहा, “हम अब मेरठ छोड़ देंगे, यहाँ हमारी बुरी यादें जुड़ी हैं।”

व्यापार प्रभावित, भाई की नौकरी गई

मुस्कान के भाई राहुल ने बताया कि 3 मार्च को मुस्कान ने उनके भाई सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद मुस्कान हिमाचल और उत्तराखंड घूमने चली गई और 17 मार्च को वापस लौटकर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। मुस्कान के भाई की नोएडा में नौकरी चली गई और पिता प्रमोद की सर्राफा की दुकान का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। कस्टमर और उधारदारों ने व्यापार देना बंद कर दिया।

घर में ट्यूशन भी बंद, रिश्तेदारों ने बनाई दूरी

मुस्कान की छोटी बहन घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे परिवार की इनकम का स्रोत था। लेकिन सौरभ हत्याकांड के बाद लोगों ने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजना बंद कर दिए। हाल ही में प्रमोद की रिश्तेदारी में शादी में उनका नाम कार्ड से हटा दिया गया और फंक्शन में आने से मना कर दिया गया।

मकान बना सौरभ के पैसों से, बबलू का आरोप

राहुल उर्फ बबलू का कहना है कि जिस मकान को मुस्कान का परिवार बेच रहा है, वह सौरभ के पैसे से बना था। सौरभ लंदन में अच्छी नौकरी करता था और जो पैसे कमाता, वह मुस्कान के परिवार को भेजता था। इसी से मकान बनाया गया। बबलू का कहना है कि मुस्कान के परिवार ने कभी हमें सच नहीं बताया और अब उन्हें अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

3 मार्च की रात का क्रूर मर्डर

मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की। उन्होंने खाने में नींद की दवा मिलाई और सौरभ के सोते समय उसके सीने में चाकू घोंप दिया। साहिल ने लाश को चार टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में डाल दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल और उत्तराखंड घूमने गए। 17 मार्च को मेरठ लौटकर पुलिस ने लाश बरामद की।

DNA जांच की तैयारी, साहिल भी जेल में

मुस्कान 19 मार्च 2025 से मेरठ जिला जेल में बंद है और वह गर्भवती है। सौरभ के परिवार का कहना है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। यदि बच्चा सौरभ का निकला तो वे उसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। साहिल भी जेल में बंद है और वहां खेती कर रहा है। उससे मिलने केवल उसकी नानी और भाई ही आए, जबकि मुस्कान के परिवार ने उससे कोई ताल्लुक नहीं रखा।

Published on:

06 Nov 2025 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ की मुस्कान के परिवार पर संकट, व्यापार डूबा, भाई बेरोजगार; अब मकान पर चिपका 'बिकाऊ' पोस्टर

