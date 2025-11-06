मेरठ की मुस्कान के परिवार पर संकट, व्यापार डूबा, भाई बेरोजगार; अब मकान पर चिपका ‘बिकाऊ’ पोस्टर

Muskaan family house sale saurabh murder case meerut: मेरठ के सौरभ हत्याकांड के आठ महीने बाद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल दोनों जेल में हैं। मुस्कान का मायका ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर में स्थित हैं। 5 नवंबर को उनके घर पर ‘मकान बिकाऊ है’ लिखा गया पोस्टर देखा गया। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी, माता कविता और परिवार के अन्य सदस्य अब मेरठ में नहीं रहना चाहते। प्रमोद ने कहा, “हम अब मेरठ छोड़ देंगे, यहाँ हमारी बुरी यादें जुड़ी हैं।”