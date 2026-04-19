टीकाकरण के बाद नवजात की मौत, सिरप नहीं था तो बच्चे को खिला दी गोली, बुझ गया घर का चिराग

परिजनों के अनुसार शनिवार शाम सात बजे तक बच्चा बिल्कुल ठीक था और खेल रहा था। लेकिन रात में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे तेज बुखार चढ़ गया। रविवार तड़के करीब पांच बजे मासूम को दूध की अचानक उल्टी हुई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीन महीने के कलेजे के टुकड़े को बेजान देख माता पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया।