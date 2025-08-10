मेरठ में तीन बच्चों की मौत के मामले में NHRC ने तलब की रिपोर्ट, चॉकलेट लेने गए बच्चे कफन में लिपटकर घर पहुंचे

मेरठ जिले की यह घटना बीते रविवार सुबह की है। जब सिवालखास के वार्ड संख्या-1 निवासी हिम्मत सिंह का आठ वर्षीय पुत्र ऋतिक, पड़ोसी जितेंद्र की नौ वर्षीय पुत्री मानवी तथा मोनू का आठ वर्षीय बेटा शिवांस उर्फ शिबू घर से चॉकलेट लेने निकले थे। इसके बाद तीनों लापता हो गए। परिजनों द्वारा सूचना देने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लगभग 20 घंटे चले तलाशी अभियान के बाद सोमवार तड़के तीनों के शव अनम गार्डन कॉलोनी के पास एक निर्माणाधीन स्थल पर जलभराव वाले गहरे गड्ढे में बरामद हुए।