हाईवे किनारे’… आतंकियों का सीक्रेट कोड उजागर! टेलीग्राम के टील ग्रुप से चल रहा था हथियारों का खेल, 200 सदस्य रडार पर

एटीएस की जांच में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सामने आया कि हथियारों की सप्लाई के लिए आतंकियों ने ‘हाईवे किनारे’ नाम से एक खास कोड तैयार किया था। इसी कोड का उपयोग टेलीग्राम कॉल पर किया जाता था। ताकि एजेंसियां बातचीत का अर्थ न समझ सकें। झिंझाना के रहने वाले आजाद शेख समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनके टेलीग्राम ग्रुप ‘टील’ के करीब दो सौ सदस्य अब एजेंसियों की निगरानी में हैं।