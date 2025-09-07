धर्म के नाम पर बंटवारा या साजिश? हापुड़ रोड कॉलोनी पर खड़े हुए सवाल, जानें क्या बोले मंत्री

पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्लाह रेजिडेंसी कॉलोनी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस कॉलोनी में ज्यादातर प्लॉट मुसलमानों को ही बेचे गए हैं, जबकि हिंदू समुदाय के लोगों को प्लॉट खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि, कॉलोनी में इस तरह का कोई लिखित नोटिस, बोर्ड या पोस्टर नहीं लगाया गया है, लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर उठे सवालों ने माहौल गर्म कर दिया है।