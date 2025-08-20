Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

कंपनी का टारगेट पूरा करने के लिए मेरठ के मैनेजर ने ऋषिकेश में बुलाई रंगीन पार्टी, 37 गिरफ्तार

Rave party : कंपनी के मैनेजर पर चार करोड़ की बिक्री के टारगेट का दबाव था। इसके लिए उसने दुकानदारों को खुश करने लिए यह पार्टी बुलाई थी।

मेरठ

Shivmani Tyagi

Aug 20, 2025

Rave party in rishikesh
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

Rave Party : चार करोड़ रुपये का टारगेट पूरा करने के लिए उर्वरक बनाने वाली कंपनी के एरिया मैनेजर ने ( Rave Party ) रेव पार्टी बुला ली। मेरठ के मवाना निवासी कंपनी के एरिया मैनेजर ने ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में यह पार्टी में बुलाई। यहां वेस्ट यूपी के कई जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को बुलाया गया। पार्टी की रंगत के लिए नौ महिला डांसरों को भी बुलाया गया। ये सभी मिलकर इस रंगीन पार्टी में मस्ती कर रहे थे कि अचानक पुलिस टीम पहुंच गई।

चल रही थी रंगीन पार्टी अचानक आ गई पुलिस

सोमवार को ऋषिकेश के गंगा भोगपुरा स्थित एक रिसॉर्ट में रेव पार्टी चल रही थी कि पुलिस को भनक लग गई। पुलिस टीम ने दबिश दी तो हड़कंप मच गया। रिसॉर्ट के अंदर से इस पार्टी में शामिल कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें नौ महिला डांसर भी हैं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने इवाना रिसॉर्ट के मालिक पर मुकदमा दर्ज किया है। कागजों में यह रिसॉर्ट बंद था लेकिन अंदर रंगीन पार्टी चल रही थी। इन दिनों मानसून मौसम में स्थानीय प्रशासन ने रिसॉर्ट बंद रखने के आदेश दिए हुए हैं।

कंपनी के टारगेट पूरा करने के लिए दुकानदारों को खुश करना था

थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि इस पार्टी का आयोजक मेरठ के मवाना का रहने वाला मनोज कुमार था। मनोज कुमार ने बताया कि वह चित्तारा उर्वरक कंपनी का एरिया मैनेजर है। कंपनी ने उसे चार करोड़ रुपये का टारगेट दिया था। मनोज पर हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों की जिम्मेदारी है। इस टर्न ऑवर को पूरा करने के लिए उसने दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यह पार्टी बुलाई थी। मनोज को ऐसा लगता था कि इस तरह की पार्टी में मौज कराने के बाद दुकानदार कंपनी का टारगेट पूरा कर लेंगे।

ऋषिकेश में इन दिनों बंद हैं रिसॉर्ट ( Rave Party )

स्थानीय प्रशासन ने मानसून और बरसात को देखते हुए सभी रिसॉर्ट बंद रखने के निर्देश दिए हुए हैं। एसडीएम की ओर से यह निर्देश जारी थे बावजूद इसके इवाना रिसॉर्ट में यह पार्टी चल रही थी। अब रिसॉर्ट के मालिक पर यह भी आरोप लगाए गए हैं।

Updated on:

20 Aug 2025 05:39 am

Published on:

20 Aug 2025 05:30 am

