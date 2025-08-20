कंपनी का टारगेट पूरा करने के लिए मेरठ के मैनेजर ने ऋषिकेश में बुलाई रंगीन पार्टी, 37 गिरफ्तार

थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि इस पार्टी का आयोजक मेरठ के मवाना का रहने वाला मनोज कुमार था। मनोज कुमार ने बताया कि वह चित्तारा उर्वरक कंपनी का एरिया मैनेजर है। कंपनी ने उसे चार करोड़ रुपये का टारगेट दिया था। मनोज पर हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों की जिम्मेदारी है। इस टर्न ऑवर को पूरा करने के लिए उसने दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यह पार्टी बुलाई थी। मनोज को ऐसा लगता था कि इस तरह की पार्टी में मौज कराने के बाद दुकानदार कंपनी का टारगेट पूरा कर लेंगे।