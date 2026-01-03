“शादाब जकाती–इरम मामले में नया मोड़, पति बोला—हमारी बीवी जा रही है, इन दोनों की खुशी…”

शादाब जकाती उनकी पत्नी इरम और खुर्शीद फोटो सोर्स इंस्टाग्राम अकाउंट
शादाब जकाती और इरम को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच इरम के पति खुर्शीद का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा कि शादाब भाई लेकर जा रहे हैं। हमारी बीवी जा रही हैं। मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूं। इन दोनों की खुशी में मेरी खुशी है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इरम के पति खुर्शीद का कहना है कि शादाब जकाती उनकी पत्नी को जबरन नहीं, बल्कि उनकी मर्जी से लेकर जा रहे हैं। उन्होंने खुद सहमति दी है। खुर्शीद ने यह भी साफ किया कि इसमें किसी तरह का दबाव नहीं है। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स इस बयान पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। कई लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। तो कुछ इसे पारिवारिक मामला मानकर संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है। यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन बयान के बाद मामला और उलझ गया है।
दरअसल मेरठ के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार मामला उनके साथ काम करने वाली महिला कलाकार इरम से जुड़ा है। इरम के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने शादाब पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।
गुरुवार को खुर्शीद इंचौली थाने पहुंचे। जहां वह फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी इरम अधिकतर समय शादाब के साथ बिताती है। दोनों कई दिनों तक साथ रहते हैं। और उन्हें जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। सोनू ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की।
‘10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ नाम की रील से पहचान बनाने वाले शादाब हाल ही में उस वक्त विवाद में आए थे। जब उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के साथ एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में वह कव्वाली गाते हुए ‘दो घूंट पिला दे साकिया…’ गाने पर शराबियों जैसी अदाकारी करते नजर आए थे।
इससे पहले नवंबर में अभद्र रील के मामले में भाजपा नेता राहुल ठाकुर की शिकायत पर शादाब के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी।
पुलिस के अनुसार, खुर्शीद इंचौली का रहने वाला है। टायर रिपेयरिंग का काम करता है। वह गंभीर दिल की बीमारी से पीड़ित है। उसका आरोप है कि जब वह शिकायत की बात करता है। तो शादाब और उसकी पत्नी पैसे का रौब दिखाते हैं। पुलिस व कोर्ट को खरीदने की धमकी देते हैं।
सोनू का यह भी कहना है कि बुधवार को इरम शादाब के साथ देहरादून जा रही थी। बीमारी का हवाला देकर जब उसने पत्नी को रोका तो उसे अपशब्द कहे गए। सोनू का दावा है कि इरम यह सब शादाब के उकसावे पर कर रही है।
वहीं, इरम ने एक डिजिटल मंच से बातचीत में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि वह शादाब के साथ अपनी मर्जी से काम करती है और उसी कमाई से बच्चों का पालन-पोषण कर रही है। इरम का आरोप है कि पति उसके साथ मारपीट करता था। उसे पहले ही तलाक दे चुका है। इस संबंध में उसने थाने में शिकायत भी दी है।
एसपी सिटी अभिजीत कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और एक यूट्यूबर (शादाब जकाती) के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मामले की जांच सीओ ( देहात) द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग