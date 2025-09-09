गाजियाबाद की बेटी ने कंप्यूटर साइंस में किया प्रदेश टॉप, राज्यपाल ने किया सम्मानित, गांव में खुशी का माहौल

Tanu Tyagi gold medal computer science: बेटियां आज सिर्फ अपने मायके ही नहीं बल्कि ससुराल का मान-सम्मान भी बढ़ा रही हैं। इसी का जीता-जागता उदाहरण हैं गाजियाबाद की मूल निवासी और मेरठ से एमटेक की पढ़ाई करने वाली तनु त्यागी, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर टॉप कर यह साबित कर दिया कि बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। विवाह के बाद लाहौरगढ़ गांव की बहू बनीं तनु ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का नाम ऊंचा किया है।