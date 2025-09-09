Patrika LogoSwitch to English

गाजियाबाद की बेटी ने कंप्यूटर साइंस में किया प्रदेश टॉप, राज्यपाल ने किया सम्मानित, गांव में खुशी का माहौल

Meerut News: गाजियाबाद की बेटी और लाहौरगढ़ की बहू तनु त्यागी ने एमटेक (कंप्यूटर साइंस) में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के लोकभवन में उन्हें सम्मानित किया।

मेरठ

Mohd Danish

Sep 09, 2025

tanu tyagi gold medal computer science up topper meerut
तनु त्यागी ने कंप्यूटर साइंस में किया प्रदेश टॉप | Image Source - Social Media 'X'

Tanu Tyagi gold medal computer science: बेटियां आज सिर्फ अपने मायके ही नहीं बल्कि ससुराल का मान-सम्मान भी बढ़ा रही हैं। इसी का जीता-जागता उदाहरण हैं गाजियाबाद की मूल निवासी और मेरठ से एमटेक की पढ़ाई करने वाली तनु त्यागी, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर टॉप कर यह साबित कर दिया कि बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। विवाह के बाद लाहौरगढ़ गांव की बहू बनीं तनु ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का नाम ऊंचा किया है।

एमटेक कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल हासिल

मेरठ स्थित एमआईईटी कॉलेज से एमटेक (कंप्यूटर साइंस) की पढ़ाई करने वाली तनु त्यागी ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश की परास्नातक परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की। उन्होंने 10 में से 9.34 सीजीपीए हासिल कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कंप्यूटर साइंस विषय में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम और लगन का परिणाम है, जिसने उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान दिलाया।

ये भी पढ़ें

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम समाज, अमरोहा से भेजी गई राहत सामग्री, गांव-गांव से आया सहयोग
अमरोहा
muslim community sends relief materials for punjab flood victims from amroha

लखनऊ के लोकभवन में हुआ सम्मान समारोह

तनु त्यागी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं लखनऊ के लोकभवन में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण करते समय तनु के चेहरे की खुशी पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय बन गई। इस सम्मान समारोह ने तनु को प्रदेश की उन बेटियों की सूची में शामिल कर दिया है, जो शिक्षा और मेहनत के दम पर समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी हैं।

परिवार और गांव में खुशी का माहौल

तनु त्यागी की सफलता से उनके ससुराल और मायके दोनों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। गांव लाहौरगढ़ में तो मानो उत्सव का माहौल है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह उपलब्धि केवल तनु की नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत है। उनके ससुर ने भावुक होकर कहा कि “हमारी बहू ने हमारे सपनों को साकार कर दिया है। आज सच में लगता है कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं।”

शिक्षा के माध्यम से बेटियों की नई पहचान

तनु त्यागी की उपलब्धि ने यह संदेश दिया है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और हौसले से बेटियां समाज में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती हैं। उनकी यह कामयाबी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है कि शिक्षा ही जीवन की सच्ची शक्ति है और बेटियां भी घर और समाज दोनों का नाम ऊंचा करने की क्षमता रखती हैं।

Published on:

09 Sept 2025 06:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / गाजियाबाद की बेटी ने कंप्यूटर साइंस में किया प्रदेश टॉप, राज्यपाल ने किया सम्मानित, गांव में खुशी का माहौल

