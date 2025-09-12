वीडियो से खुला राज़, मेरठ में पुलिस ने पकड़ा देह व्यापार का बड़ा खेल

मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निदेशक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर वर्षों पहले सभी कोठे बंद कर दिए गए थे। उस समय संचालिकाओं ने हलफनामा देकर भरोसा दिलाया था कि वे केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी मुजरे तक ही सीमित रहेंगी। अदालत ने इसी आधार पर एक कोठे को अनुमति दी थी। लेकिन बाद में यहां अवैध देह व्यापार का कारोबार दोबारा शुरू हो गया।