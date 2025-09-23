कूड़े के ढेर में पड़ा मिला नवजात का शव, सीसीटीवी फुटेज में…

यह घटना मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। एसपी सिटी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि, सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक कूड़ाघर में कूड़े के पास एक नवजात पड़ा हुआ है। इस नवजात की कोई आवाज नहीं आ रही है और ना ही उसके शरीर में कोई हरकत हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत हो गई हो। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि नवजात की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आस-पास लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।