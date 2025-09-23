कूड़े के ढेर में पड़ा मिला नवजात का शव, सीसीटीवी फुटेज में…

UP Crime : यूपी के मेरठ में एक नवजात का शव कूड़े के ढेर में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही नवजात की मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा। फिलहाल पुलिस इस मामले के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
यह घटना मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। एसपी सिटी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि, सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक कूड़ाघर में कूड़े के पास एक नवजात पड़ा हुआ है। इस नवजात की कोई आवाज नहीं आ रही है और ना ही उसके शरीर में कोई हरकत हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत हो गई हो। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि नवजात की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आस-पास लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब कूड़े के ढेर के आस-पास और कालोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरों से जरूर हत्यारों का सुराग मिल सकेगा। मानवीय पहलू के आधार पर यही माना जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति या महिला ने नवजात को कूड़े के ढेर में फेंका है वह हत्यारोपी है। नवजात को इस तरह कूड़े के ढेर में नहीं फेंकना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ-साथ पुलिस आस-पास के अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी पूछताछ कर रही है।