कूड़े के ढेर में पड़ा मिला नवजात का शव, सीसीटीवी फुटेज में…

UP Crime : स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि कूड़े के ढेर में एक नवजात शिशु पड़ा है लेकिन रो ही नहीं रहा।

मेरठ

Shivmani Tyagi

Sep 23, 2025

UP Crime
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP Crime : यूपी के मेरठ में एक नवजात का शव कूड़े के ढेर में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही नवजात की मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा। फिलहाल पुलिस इस मामले के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना

यह घटना मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। एसपी सिटी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि, सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक कूड़ाघर में कूड़े के पास एक नवजात पड़ा हुआ है। इस नवजात की कोई आवाज नहीं आ रही है और ना ही उसके शरीर में कोई हरकत हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत हो गई हो। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि नवजात की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आस-पास लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

अब सीसीटीवी से होगी हत्यारों की पहचान

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब कूड़े के ढेर के आस-पास और कालोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरों से जरूर हत्यारों का सुराग मिल सकेगा। मानवीय पहलू के आधार पर यही माना जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति या महिला ने नवजात को कूड़े के ढेर में फेंका है वह हत्यारोपी है। नवजात को इस तरह कूड़े के ढेर में नहीं फेंकना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ-साथ पुलिस आस-पास के अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी पूछताछ कर रही है।

Updated on:

23 Sept 2025 10:00 pm

Published on:

23 Sept 2025 09:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / कूड़े के ढेर में पड़ा मिला नवजात का शव, सीसीटीवी फुटेज में…

