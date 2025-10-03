Meerut murder : आदिल के सीने में गोलियां उतारते हुए हत्यारोपियों ने बनाई वीडियो और कर दी वायरल

वीडियो में आदिल की बॉडी ट्यूबवेल की होदी के पास पड़ी हुई है। एक युवक खड़ा है जो एक के बाद एक तीन गोलियां चलाता है। ये गोलियां आदिल के सीने धंसती चली जाती हैं लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी हलचल नहीं दिखती। इससे यह भी माना जा रहा है कि आदिल की मौत ही हो चुकी है और हत्यारोपियों में इतना गुस्सा है कि वो मरने के बाद भी इसकी बॉडी पर गोलियां दाग रहे हैं। गोली चलाने वाली की पहचान हमजा नाम के युवक के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया जिसके बाद यह वायरल हो गई।