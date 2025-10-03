Meerut murder : आदिल के सीने में गोलियां उतारते हुए हत्यारोपियों ने बनाई वीडियो और कर दी वायरल

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत चैट जीपीटी)
Meerut murder : मेरठ के चर्चित आदिल हत्याकांड का एक वीडियो में भी सामने आ गया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार फिर से आदिल हत्याकांड सुर्खियों में है। लोहियानगर में हुए इस हत्याकांड का अभी तक फोटो ही सामने आया था लेकिन अब इस वारदात का वीडियो भी आ गया है। वीडियो आने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि, हत्यारोपियों ने दहशत फैलाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया और हत्यारोपियों के मन में पुलिस का कोई डर नहीं है।
वीडियो इतना सनसनीखेज है कि वह आपको विचलित कर सकता है। यही कारण है कि इस समाचार के साथ हम आपको यह वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। 12 सैकेंड के इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि फिल्मी अंदाज में हत्यारोपियों ने एक के बाद एक आदिल के सीने में तीन गोलियां उतार दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो आदिल हत्याकांड का ही बताया जा रहा है कि लेकिन AI के इस जमाने में पत्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है।
वीडियो में आदिल की बॉडी ट्यूबवेल की होदी के पास पड़ी हुई है। एक युवक खड़ा है जो एक के बाद एक तीन गोलियां चलाता है। ये गोलियां आदिल के सीने धंसती चली जाती हैं लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी हलचल नहीं दिखती। इससे यह भी माना जा रहा है कि आदिल की मौत ही हो चुकी है और हत्यारोपियों में इतना गुस्सा है कि वो मरने के बाद भी इसकी बॉडी पर गोलियां दाग रहे हैं। गोली चलाने वाली की पहचान हमजा नाम के युवक के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया जिसके बाद यह वायरल हो गई।
पुलिस अभी तक इस हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वीडियो एक युवक गोली चला रहा है और दूसरा वीडियो बना रहा है। कैमरे के पीछे कोई और भी हो सकता है। इसका पता आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही चल सकेगा। वीडियो में सुनाई देता है कि तीन गोलियां चलाने के बाद कैमरे के पीछे खड़ा युवक कह रहा है कि अब यहां से जल्दी चल। इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। पुलिस सूत्रों का यही कहना है कि अभी तक वीडियो सही माना जा रहा है लेकिन जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी।
