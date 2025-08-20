50 लाख की लूट करने वालों से पुलिस की मुठभेड़, 50 हजार रुपये बरामद

पुलिस के अनुसार जागृति विहार स्टेशन के पास जब घेराबंदी की गई तो खुद को घिरता हुआ देख इन लुटेरों ने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। इस तरह कुल तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि इनके अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 50 हजार रुपये बरमाद होने की बात कही है। जिन दो आरोपी लुटेरों के पैर में गोली लगी है उन्होंने अपने नाम मोहम्मद फिरोज और विश्वजीत सिंह हैं जबकि इनके तीसरे साथी का नाम दुर्गेश है। इनके कब्जे से कुछ गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं।