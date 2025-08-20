50 लाख की लूट करने वालों से पुलिस की मुठभेड़, 50 हजार रुपये बरामद

UP Crime : हथियारों के बल पर मेरठ में व्यापारी से 50 लाख रुपये की लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दो आरोपी लुटेरों को पैर में गोली लगी है जबकि कुल तीन को गिरफ्तार किया है। इनके दो अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि जिन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है उन्होंने ही ( UP Crime ) 50 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनके कब्जे से 50 हजार रुपये और कुछ जेवबारत बरामद होने की बात कही जा रही है।
एसपी सिटी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि 12 अगस्त की रात को नौचंदी थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से कुछ बदमाशों ने करीब 50 लाख रुपये लूट लिए थे। इस घटना का खुलासा करने के लिए कई पुलिस टीमें लगी हुई थी। वारदात स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। इस तरह पुलिस को अहम कुछ सुराग मिले थे। मंगलवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश जागृति विहार स्टेशन के पास हैं। इस पर एक आनन-फानन में पुलिस टीमों का गठन किया गया।
पुलिस के अनुसार जागृति विहार स्टेशन के पास जब घेराबंदी की गई तो खुद को घिरता हुआ देख इन लुटेरों ने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। इस तरह कुल तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि इनके अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 50 हजार रुपये बरमाद होने की बात कही है। जिन दो आरोपी लुटेरों के पैर में गोली लगी है उन्होंने अपने नाम मोहम्मद फिरोज और विश्वजीत सिंह हैं जबकि इनके तीसरे साथी का नाम दुर्गेश है। इनके कब्जे से कुछ गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं।