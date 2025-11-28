Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

‘दस रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती ने माफी मांगने पर मिली जमानत, जानिए किसने कराई थी FIR

UP News : यू-ट्यूबर शादाब जकाती ने अदालत में माफी मांगी और उनके वकील ने लिखित में शपथ पत्र दिया जिसके आधार पर उन्हे उन्हे जमानत दे दी गई।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Nov 28, 2025

shadab jakati

शादाब जकाती का फाईल फोटो ( शादाब जकाती की फेसबुक वॉल )

UP News : अश्लील कंटेंट में बच्ची को शामिल करने और महिला पर अभद्र टिप्पणी के आरोपों में गिरफ्तार किए गए यू-ट्यूबर शादाब जकाती को अदालत से जमानत मिल गई है। थाना इंचौली पुलिस ने 'अनीस' की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए शादाब को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। अदालत में शादाब ने माफी मांगते हुए शपथ पत्र दिया जिसके आधार पर उन्हे जमानत पर छोड़ दिया दिया गया।

अदालत में शादाब जकाती ने मांगी माफी

मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के रहने वाले यू-ट्यूबर और 'दस रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' फेम शादाब जकाती को इंचौली थाना पुलिस ने गुरुवार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। बाद में पुलिस ने उन्हे हिरासत में ले लिया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अश्लील कंटेंट बनाया जिसमें बच्ची को भी साथ लिया गया और महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई। इन आरोपों के बारे में अदालत में शादाब जकाती से पूछा गया तो शादाब जकाती ने अदालत में माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनकी वीडियो से किसी को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगते हैं। इसके बाद शादाब जकाती के वकील की ओर से एक शपथ पत्र अदालत में दिया गया। वकील ने यह भी कहा कि शादाब अपनी पत्नी और बेटी के साथ ही रील बना रहे थे। इसके बाद चेतावनी देते हुए अदालत ने शादाब जकाती को जमानत दे दी।

सीएम और डीजीपी से की गई थी शिकायत ( UP News )

शादाब जकाती ने अपनी बेटी और पत्नी के साथ मिलकर एक रील बनाई थी। इस कंटेंट में शादाब एक दुकानदार हैं और वहां पर एक बच्ची कुछ सामान लेने के लिए आती है। सामान लेने के बाद बच्ची कहती है कि पैसे मेरी मम्मी देंगी। इसके बाद शादाब अपने अंदाज में हंसते हुए उस बच्ची के घर जाते हैं। दरवाजे पर एक खूबसूरत महिला आती है तो शादाब कहते हैं कि आपकी बच्ची सामान लेकर आई थी, कह रही थी कि पैसे मेरी मम्मी देंगी, तो आप पैसे रहने दीजिए बस एक 'पप्पी' दे दीजिए। इसके तुरंत बाद वो बच्ची आ जाती है, बच्ची के साथ एक कम खूबसूरत महिला भी है। बच्ची कहती है कि मेरी मम्मी तो ये हैं। इस पर शादाब जकाती मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि फिर तो रहने दीजिए बस पैसे ही दे दीजिए।

महिला आयोग और बाल आयोग से भी की गई थी शिकायत

इसी रील को आधार बनाते हुए शास्त्री नगर के रहने वाले राहुल ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी समेत महिला आयोग और बाल आयोग को शिकायत की थी। कहा था कि रील में अश्लील कंटेंट में बच्ची को लिया गया है और महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई है। शिकायत करते हुए शादाब के खिलाफ महिलाओं की छवि खराब करने और अश्लील कंटेंट में बच्ची को शामिल करने की बात करते हुए महिला आयोग और बाल आयोग को भी शिकायत की गई थी। इसके बाद इंचौली थाना पुलिस ने शादाब जकाती को पूछताछ के लिए थाने बुलाया।

अनीस की तहरीर पर दर्ज हुई FIR

इसके बाद पुलिस ने इंचौली के ही रहने वाले अनीस की तहरीर पर शादाब जकाती के खिलाफ धारा 296 और 67 के तहत मामला दर्ज करते हुए शादाब जकाती को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। यहीं से शादाब को हिरासत में ले लिया और अदालत के समक्ष पेश किया। एसडीएम सदर डॉक्टर दीक्षा जोशी की कोर्ट में शादाब ने माफी मांगी और एक शपथ भी दिया। इसके बाद अदालत ने शादाब को जमानत दे दी।

28 Nov 2025 09:44 am

28 Nov 2025 09:14 am

मेरठ
