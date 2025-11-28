‘दस रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती ने माफी मांगने पर मिली जमानत, जानिए किसने कराई थी FIR

मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के रहने वाले यू-ट्यूबर और 'दस रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' फेम शादाब जकाती को इंचौली थाना पुलिस ने गुरुवार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। बाद में पुलिस ने उन्हे हिरासत में ले लिया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अश्लील कंटेंट बनाया जिसमें बच्ची को भी साथ लिया गया और महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई। इन आरोपों के बारे में अदालत में शादाब जकाती से पूछा गया तो शादाब जकाती ने अदालत में माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनकी वीडियो से किसी को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगते हैं। इसके बाद शादाब जकाती के वकील की ओर से एक शपथ पत्र अदालत में दिया गया। वकील ने यह भी कहा कि शादाब अपनी पत्नी और बेटी के साथ ही रील बना रहे थे। इसके बाद चेतावनी देते हुए अदालत ने शादाब जकाती को जमानत दे दी।