Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

जेवलिन थ्रोअर अन्नू और बॉक्सर साहिल हुए एक, नोट उड़ाते हुए की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल

UP News : साहिल ने अन्नु को हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ाया और फिर दोनों ने नोट उड़ाते हुए राइफल से कई राउंड फायरिंग की।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Nov 19, 2025

sahil

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

UP News : जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। स्टेज पर पहुंचते ही दोनों ने जमकर नोट उड़ाए और राइफल से हर्ष फायरिंग भी की। इनकी हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग के दौरान कुछ देर के लिए समारोह में अफरा-तफरी जैसा माहौल भी हो गया लेकिन गनीमत रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब लोगों की नजर इस पर है कि, पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है।

हाथ पकड़कर साहिल ने अन्नु को स्टेज पर बुलाया

मेरठ के बहादरपुर गांव की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी और रोहतक के रहने वाले नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल भारद्वाज की मंगलवार को मेरठ में शादी हुई। इसी समारोह में जयमाला कार्यक्रम के दौरान दोनों खिलाड़ियों यानी दूल्हा-दुल्हन ने स्टेज से ही दुनाली बंदूक से हवाई फायरिंग की। शादी समारोह में शामिल मेहमानों ने हर्ष फायरिंग का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी अन्नू रानी और रोहतक निवासी साहिल भारद्वाज की शादी सोमवार को संपन्न हुई। भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दुल्हन जब जयमाला के लिए आई तो दूल्हे ने हाथ थामकर दुल्हन को स्टेज पर लिया। इसके बाद दोनों ने नोटों की गड्डियां उड़ाई और फिर राइफल से दोनों ने हर्ष फायरिंग की।

मर्सिडीज से समारोह में पहुंचे दूल्हा-दुल्हन ( UP News )

दूल्हा-दुल्हन के इस कदम को सभी ने गलत बताया और इसका विरोध भी किया। इसी का नजीता रहा कि कुछ मेहमानों ने इस हर्ष फायरिंग का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दूल्हा-दुल्हन मर्सिडीज कार से रिसोर्ट पहुंचे थे। कुछ मेहमानों को उनकी ये अमीरी भी खली। यह अलग बात है कि ढोल-नगाड़ों की धुन पर सभी रिश्तेदार झूमते हुए नजर आए। डीजे पर चल रहे गानों की धुनों पर भी रिश्तेदार जमकर झूमें। बारद्वारी के बाद बारात और दूल्हे का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 10:00 am

Published on:

19 Nov 2025 09:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / जेवलिन थ्रोअर अन्नू और बॉक्सर साहिल हुए एक, नोट उड़ाते हुए की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नीला ड्रम: मुस्कान और साहिल को देख चौंका कैब ड्राइवर, घूमने ले गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हुई गवाही

मुस्कान साहिल मामले की हुई सुनवाई (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
मेरठ

फायरिंग के मामले में जेल से छूटे रालोद जिलाध्यक्ष के भाइयों के स्वागत में फिर फायरिंग, अबकी बार 20 गिरफ्तार

meerut police
मेरठ

बारात में दूल्हे के दोस्तों ने जमकर मचाया ‘तांडव’, थार और ऑडी की छत पर चढ़कर नाचे

मेरठ

हाईवे किनारे’… आतंकियों का सीक्रेट कोड उजागर! टेलीग्राम के टील ग्रुप से चल रहा था हथियारों का खेल, 200 सदस्य रडार पर

Meerut
मेरठ

इंटरनेशनल स्टार अन्नू रानी की जिंदगी में नया मोड़: जेवलिन क्वीन के हाथों में सजेगी मेहंदी, साहिल संग कल लेंगी 7 फेरे

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.