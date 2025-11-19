जेवलिन थ्रोअर अन्नू और बॉक्सर साहिल हुए एक, नोट उड़ाते हुए की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )
UP News : जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। स्टेज पर पहुंचते ही दोनों ने जमकर नोट उड़ाए और राइफल से हर्ष फायरिंग भी की। इनकी हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग के दौरान कुछ देर के लिए समारोह में अफरा-तफरी जैसा माहौल भी हो गया लेकिन गनीमत रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब लोगों की नजर इस पर है कि, पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है।
मेरठ के बहादरपुर गांव की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी और रोहतक के रहने वाले नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल भारद्वाज की मंगलवार को मेरठ में शादी हुई। इसी समारोह में जयमाला कार्यक्रम के दौरान दोनों खिलाड़ियों यानी दूल्हा-दुल्हन ने स्टेज से ही दुनाली बंदूक से हवाई फायरिंग की। शादी समारोह में शामिल मेहमानों ने हर्ष फायरिंग का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी अन्नू रानी और रोहतक निवासी साहिल भारद्वाज की शादी सोमवार को संपन्न हुई। भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दुल्हन जब जयमाला के लिए आई तो दूल्हे ने हाथ थामकर दुल्हन को स्टेज पर लिया। इसके बाद दोनों ने नोटों की गड्डियां उड़ाई और फिर राइफल से दोनों ने हर्ष फायरिंग की।
दूल्हा-दुल्हन के इस कदम को सभी ने गलत बताया और इसका विरोध भी किया। इसी का नजीता रहा कि कुछ मेहमानों ने इस हर्ष फायरिंग का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दूल्हा-दुल्हन मर्सिडीज कार से रिसोर्ट पहुंचे थे। कुछ मेहमानों को उनकी ये अमीरी भी खली। यह अलग बात है कि ढोल-नगाड़ों की धुन पर सभी रिश्तेदार झूमते हुए नजर आए। डीजे पर चल रहे गानों की धुनों पर भी रिश्तेदार जमकर झूमें। बारद्वारी के बाद बारात और दूल्हे का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
