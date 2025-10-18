पूर्व CM हरीश रावत की कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, सिर में लगी चोट; मचा हड़कंप

सूत्रों के अनुसार, हरीश रावत अपने निजी वाहन से देहरादून से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उनका काफिला कंकरखेड़ा पहुंचा, तभी अचानक एक वाहन ने सामने से खतरनाक तरीके से कट मारा। चालक ने कार संभालने की पूरी कोशिश की लेकिन नियंत्रण बिगड़ने से गाड़ी एक के बाद एक वाहनों से टकराते हुए डिवाइडर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।