पूर्व CM हरीश रावत की कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, सिर में लगी चोट; मचा हड़कंप

Meerut Ex CM Car Accident: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मेरठ के कंकरखेड़ा में सड़क हादसे का शिकार हो गए। दिल्ली-देहरादून हाइवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई, लेकिन, गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित रहे।

less than 1 minute read

मेरठ

image

Mohd Danish

Oct 18, 2025

uttarakhand ex cm harish rawat car accident meerut delhi dehradun highway

पूर्व CM हरीश रावत की कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई | Image Source - 'X' @IANS

Uttarakhand ex cm harish rawat car accident meerut: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार शाम मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। दिल्ली-देहरादून हाइवे पर उनकी चलती कार अचानक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद कुछ क्षणों तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। लेकिन, गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

अचानक सामने आए वाहन से बिगड़ा नियंत्रण

सूत्रों के अनुसार, हरीश रावत अपने निजी वाहन से देहरादून से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उनका काफिला कंकरखेड़ा पहुंचा, तभी अचानक एक वाहन ने सामने से खतरनाक तरीके से कट मारा। चालक ने कार संभालने की पूरी कोशिश की लेकिन नियंत्रण बिगड़ने से गाड़ी एक के बाद एक वाहनों से टकराते हुए डिवाइडर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

पुलिस ने संभाली स्थिति, सुरक्षा बढ़ाई गई

हादसे की खबर मिलते ही कंकरखेड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा कारणों को देखते हुए हरीश रावत और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पुलिस ने उन्हें दूसरे वाहन में बैठाकर गंतव्य तक सुरक्षित रवाना किया। हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। जिसे पुलिसकर्मियों ने नियंत्रित किया।

लापरवाही से रोज बनते हैं हादसे

घटना के बाद आसपास मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बताया कि दिल्ली-देहरादून हाइवे पर भारी ट्रैफिक और वाहन चालकों की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे आम हो चुके हैं। कई बार प्रशासन को चेताया गया लेकिन सुधार के ठोस उपाय अभी तक नहीं किए गए। इस हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर सवाल उठे हैं।

Updated on:

18 Oct 2025 11:49 pm

Published on:

18 Oct 2025 11:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / पूर्व CM हरीश रावत की कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, सिर में लगी चोट; मचा हड़कंप

