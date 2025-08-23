Viral Reel : वायरल होने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहन घंटाघर पर चढ़ गया मेरठ का युवक

Viral Reel : फॉलोवर्स बढ़ाने और वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ में सामने आया है। यहां वायरल होने के लिए एक युवक स्पाइडर मैन ( Spiderman ) के जैसे कपड़े पहनकर ऊंची-ऊंची इमारतों पर घूम रहा है। अब यह युवक मेरठ एसपी सिटी ऑफिस के पास स्थित प्राचीन घंटाघर की इमारत पर चढ़ गया और स्टंट करने लगा। युवक के स्टंट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। अधिकांश लोग अब इस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस तरह के स्टंट पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे इसके खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस युवक की इंस्टाग्राम पर स्पाइडर के नाम से फर्जी आईडी है। इसी आईडी पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए युवक इस तरह के करतब कर रहा है। अभी तक इसकी आईडी पर महज 26 पोस्ट हुई है और कुल 480 फॉलोवर्स हैं।
सामाजिक संगठनों ने भी इस युवक की शिकायत पुलिस से की है। इन संगठनों के लोगों ने कहा है कि घंटाघर जैसी इमारतें हमारी धरोहर हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस तरह के स्टंंट युवक की जान के लिए खतरा तो है हीं हमारी धरोहर जैसी इमारतों के लिए भी खतरा है। इसलिए युवक के खिलाफ कार्रवाई जरुरी है। इन शिकायतों के बाद अब पुलिस भी युवक की पड़ताल कर रही है।