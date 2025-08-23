Patrika LogoSwitch to English

Viral Reel : वायरल होने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहन घंटाघर पर चढ़ गया मेरठ का युवक

Viral Reel : इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए एक युवक ने स्पाइडरमैन के नाम से एकाउंट बनाया है और अब स्पाइडरमैन जैसे कपड़े पहनकर कूदफांद कर रहा है।

मेरठ

Shivmani Tyagi

Aug 23, 2025

Spiderman
इसी तरह से ये युवक उंची-उंची इमारतों पर चढ़कर रील बना रहा है। ( फोटो स्रोत AI)

Viral Reel : फॉलोवर्स बढ़ाने और वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ में सामने आया है। यहां वायरल होने के लिए एक युवक स्पाइडर मैन ( Spiderman ) के जैसे कपड़े पहनकर ऊंची-ऊंची इमारतों पर घूम रहा है। अब यह युवक मेरठ एसपी सिटी ऑफिस के पास स्थित प्राचीन घंटाघर की इमारत पर चढ़ गया और स्टंट करने लगा। युवक के स्टंट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो ( Viral Reel )

सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। अधिकांश लोग अब इस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस तरह के स्टंट पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे इसके खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस युवक की इंस्टाग्राम पर स्पाइडर के नाम से फर्जी आईडी है। इसी आईडी पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए युवक इस तरह के करतब कर रहा है। अभी तक इसकी आईडी पर महज 26 पोस्ट हुई है और कुल 480 फॉलोवर्स हैं।

सामाजिक संगठनों ने की शिकायत ( Viral Reel )

सामाजिक संगठनों ने भी इस युवक की शिकायत पुलिस से की है। इन संगठनों के लोगों ने कहा है कि घंटाघर जैसी इमारतें हमारी धरोहर हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस तरह के स्टंंट युवक की जान के लिए खतरा तो है हीं हमारी धरोहर जैसी इमारतों के लिए भी खतरा है। इसलिए युवक के खिलाफ कार्रवाई जरुरी है। इन शिकायतों के बाद अब पुलिस भी युवक की पड़ताल कर रही है।

23 Aug 2025 12:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Viral Reel : वायरल होने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहन घंटाघर पर चढ़ गया मेरठ का युवक

