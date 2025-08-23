Viral Reel : वायरल होने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहन घंटाघर पर चढ़ गया मेरठ का युवक

सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। अधिकांश लोग अब इस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस तरह के स्टंट पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे इसके खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस युवक की इंस्टाग्राम पर स्पाइडर के नाम से फर्जी आईडी है। इसी आईडी पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए युवक इस तरह के करतब कर रहा है। अभी तक इसकी आईडी पर महज 26 पोस्ट हुई है और कुल 480 फॉलोवर्स हैं।