VOIP Racket In Meerut: फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर देश की सुरक्षा से खेल, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक मिनट की कॉल पर 1000 से 1500 रुपये तक वसूलते थे। उनकी रोजाना कमाई 35 से 40 हजार रुपये तक पहुंच जाती थी। यह राशि उन्हें क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मिलती थी जिसे नकद में बदलकर आपस में बांट लिया जाता था। गिरोह के लिए सिमकार्ड सप्लाई करने वाला शख्स फेसबुक पर सक्रिय अंशुमन गुप्ता नाम से जुड़ा था। वह ऑनलाइन भुगतान मिलने पर कोरियर से सिम भेज देता था। कासिम ने वीओआईपी गेटवे डिवाइस खरीदकर अन्य लोगों अलीशान और मन्नान को भी मुहैया कराए थे। अब पुलिस इन दोनों समेत और लोगों की तलाश कर रही है।