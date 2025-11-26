जेल में पैदा हुई मुस्कान की बेटी को किसकी प्रॉपर्टी में मिलेगा हिस्सा, क्या होते जेल के नियम और कानूनी अधिकार?

मेरठ की मुस्कान रस्तोगी, जो नीले ड्रम में पति सौरभ की लाश छिपाने वाले मामले की मुख्य आरोपी है। एक बार फिर चर्चा में है। जेल में बंद मुस्कान ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है। जिसके बाद इस नवजात के अधिकार और भविष्य को लेकर कई कानूनी सवाल उठ गए हैं। भले ही मुस्कान पर गंभीर आरोप हों, लेकिन कानून साफ कहता है कि किसी अपराधी के बच्चे को उसके अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। बच्चा चाहे जेल में जन्म ले या अस्पताल में, वह पूरी तरह निर्दोष माना जाता है। और उसे हर वह सुविधा और अधिकार मिलता है। जो किसी अन्य बच्चे को मिलता है।