फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की वारदात, नई पत्नी ने अपने ही पति के घर से उड़ा लिए 30 लाख, खुलासा हुआ तो दंग रह गई पुलिस

फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की वारदात | Image Source - 'X' @IANS
Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में कपड़ा व्यापारी पीयूष मित्तल के घर हुई 30 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि घर में चोरी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि व्यापारी की नई पत्नी पूजा थी। पुलिस ने बताया कि पूजा ने यह कदम अपने भाई रवि बंसल की जान बचाने के लिए उठाया था। रवि किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी।
जांच में यह खुलासा हुआ कि चोरी की साजिश में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि उसकी सास अनीता, साला रवि और रवि का साला दीपक मित्तल भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद 25 लाख के जेवरात और नकदी समेत अन्य कीमती सामान बरामद कर लिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि चोरी की वारदात में CCTV फुटेज और जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
पूजा ने आरोपियों को 15 अक्तूबर को दोपहर 3:00 बजे से 6:00 बजे तक मॉल में जाने की जानकारी दी। उसी समय चोरी की वारदात अंजाम देने का प्लान बनाया गया। दीपक मित्तल घर में घुसा और मात्र 5 मिनट में 30 लाख की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पूजा ने दीपक को नकदी और जेवरात की पूरी जानकारी दी थी और घर का ताला भी खुला छोड़ दिया था।
दिल्ली के मयूर विहार से रवि बंसल और दीपक मित्तल स्विफ्ट कार में टीपी नगर पहुंचे। दीपक ई-रिक्शा से महावीर जी नगर गया और वहां से नकदी व जेवर उठाकर रिठानी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां से रवि और दीपक कार में बैठकर वापस दिल्ली चले गए। रास्ते में दीपक ने अपने पहने कपड़े भी बदल दिए और चोरी का सामान बैग में रखकर फेंक दिया।
एसपी सिटी ने बताया कि पूजा, सास अनीता, साला रवि और दीपक मित्तल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने कहा कि आरोपी पूरी साजिश के साथ व्यापारी के घर में चोरी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मामले में बरामद सामान को सुरक्षित कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
