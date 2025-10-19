Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की वारदात, नई पत्नी ने अपने ही पति के घर से उड़ा लिए 30 लाख, खुलासा हुआ तो दंग रह गई पुलिस

Meerut News: कपड़ा व्यापारी के घर हुई 30 लाख रुपये की चोरी का मेरठ पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि नई पत्नी पूजा ने अपने भाई की किडनी के इलाज के लिए साजिश रची, जिसमें सास, साला और साले का साला भी शामिल था। पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश कर 25 लाख के जेवर और नकदी बरामद की है।

2 min read

मेरठ

image

Mohd Danish

Oct 19, 2025

wife orchestrates 30 lakh theft to save brother Meerut

फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की वारदात | Image Source - 'X' @IANS

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में कपड़ा व्यापारी पीयूष मित्तल के घर हुई 30 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि घर में चोरी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि व्यापारी की नई पत्नी पूजा थी। पुलिस ने बताया कि पूजा ने यह कदम अपने भाई रवि बंसल की जान बचाने के लिए उठाया था। रवि किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी।

साजिश में शामिल परिवार के सदस्य

जांच में यह खुलासा हुआ कि चोरी की साजिश में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि उसकी सास अनीता, साला रवि और रवि का साला दीपक मित्तल भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद 25 लाख के जेवरात और नकदी समेत अन्य कीमती सामान बरामद कर लिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि चोरी की वारदात में CCTV फुटेज और जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

जानें चोरी की पूरी योजना

पूजा ने आरोपियों को 15 अक्तूबर को दोपहर 3:00 बजे से 6:00 बजे तक मॉल में जाने की जानकारी दी। उसी समय चोरी की वारदात अंजाम देने का प्लान बनाया गया। दीपक मित्तल घर में घुसा और मात्र 5 मिनट में 30 लाख की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पूजा ने दीपक को नकदी और जेवरात की पूरी जानकारी दी थी और घर का ताला भी खुला छोड़ दिया था।

वारदात का तरीका और भागने की कहानी

दिल्ली के मयूर विहार से रवि बंसल और दीपक मित्तल स्विफ्ट कार में टीपी नगर पहुंचे। दीपक ई-रिक्शा से महावीर जी नगर गया और वहां से नकदी व जेवर उठाकर रिठानी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां से रवि और दीपक कार में बैठकर वापस दिल्ली चले गए। रास्ते में दीपक ने अपने पहने कपड़े भी बदल दिए और चोरी का सामान बैग में रखकर फेंक दिया।

पुलिस की कार्रवाई

एसपी सिटी ने बताया कि पूजा, सास अनीता, साला रवि और दीपक मित्तल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने कहा कि आरोपी पूरी साजिश के साथ व्यापारी के घर में चोरी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मामले में बरामद सामान को सुरक्षित कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

up crime news

up news

UP News Hindi

19 Oct 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की वारदात, नई पत्नी ने अपने ही पति के घर से उड़ा लिए 30 लाख, खुलासा हुआ तो दंग रह गई पुलिस

मेरठ

उत्तर प्रदेश

पूर्व CM हरीश रावत की कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, सिर में लगी चोट; मचा हड़कंप

uttarakhand ex cm harish rawat car accident meerut delhi dehradun highway
मेरठ

सपा नेता की रिंग सेरेमनी की फोटो देख भड़की महिला, बोली- मुझे 3 साल तक धोखे में रखा…खुद कर रहा शादी; हंगामा

मेरठ

चंद्रशेखर का नया फॉर्मूला, गैंगस्टर बदर अली समेत 2000 मुस्लिम भीम आर्मी में शामिल, इकरा हसन को बताया छोटी बहन

chandrashekhar azad iqra hasan badr ali muslim supporters join asp meerut
मेरठ

मेरठ मेले में ‘जोरावर’ का जलवा, उम्र 4 साल, वजन 16 क्विंटल…कमाई 4 लाख महीना

मेरठ

‘पेट्रोल बम’ बनाने के आरोप में CCSU छात्रों के खिलाफ FIR; 8 सस्पेंड, 5 बर्खास्त

meerut news
मेरठ
