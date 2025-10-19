फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की वारदात, नई पत्नी ने अपने ही पति के घर से उड़ा लिए 30 लाख, खुलासा हुआ तो दंग रह गई पुलिस

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में कपड़ा व्यापारी पीयूष मित्तल के घर हुई 30 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि घर में चोरी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि व्यापारी की नई पत्नी पूजा थी। पुलिस ने बताया कि पूजा ने यह कदम अपने भाई रवि बंसल की जान बचाने के लिए उठाया था। रवि किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी।