UP Politics: नेता योगेश वर्मा का बड़ा आरोप – ‘आस्तीन के सांपों’ ने हराया चुनाव! सपा में मचा भूचाल

UP Politics News Hindi: पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने रविवार को ग्राम प्रधान संगठन की ओर से आयोजित स्वाभिमान सम्मेलन में लोकसभा चुनाव हार के पीछे आस्तीन के सांपों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव हाराने के लिए पार्टी के कुछ लोग भी शामिल थे। यह सम्मेलन भटीपुरा-मेघराजपुर मार्ग स्थित एक फार्म हाउस में आयोजित किया गया था, जिसमें उनकी पत्नी और पूर्व महापौर सुनीता वर्मा भी मौजूद रहीं।