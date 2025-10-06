Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

UP Politics: नेता योगेश वर्मा का बड़ा आरोप – ‘आस्तीन के सांपों’ ने हराया चुनाव! सपा में मचा भूचाल

UP Politics News: पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने भटीपुरा में आयोजित स्वाभिमान सम्मेलन में लोकसभा चुनाव हार में आस्तीन के सांपों का आरोप लगाया। उनके बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर हलचल मच गई।

2 min read

मेरठ

image

Mohd Danish

Oct 06, 2025

yogesh verma blames insiders for election loss spa jiladhyaksh response

UP Politics: नेता योगेश वर्मा का बड़ा आरोप | Image Source - 'FB' @yogeshvermamrt

UP Politics News Hindi: पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने रविवार को ग्राम प्रधान संगठन की ओर से आयोजित स्वाभिमान सम्मेलन में लोकसभा चुनाव हार के पीछे आस्तीन के सांपों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव हाराने के लिए पार्टी के कुछ लोग भी शामिल थे। यह सम्मेलन भटीपुरा-मेघराजपुर मार्ग स्थित एक फार्म हाउस में आयोजित किया गया था, जिसमें उनकी पत्नी और पूर्व महापौर सुनीता वर्मा भी मौजूद रहीं।

योगेश वर्मा का लोकसभा चुनाव में हार का खुलासा

योगेश वर्मा ने कहा कि जब उनकी पत्नी सुनीता वर्मा भाजपा नेता और अभिनेता अरुण गोविल के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ीं, तो उन्हें 5 लाख 36 हजार वोट मिले। लेकिन गिनती में गड़बड़ी कर उन्हें केवल 9 हजार वोटों के अंतर से हरा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 65 हजार वोटें काटी गईं और एक लाख फर्जी वोट बनाकर षड्यंत्र किया गया।

सपा नेताओं में बयान को लेकर मची हलचल

पूर्व विधायक के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, वंचित, पीड़ित और शोषितों का दमन कर रही है। इस बयान ने पार्टी के अंदर घमासान और सियासी बहस को हवा दे दी है।

पूर्व महापौर सुनीता वर्मा ने दलित समाज को शिक्षा की ओर किया प्रेरित

सम्मेलन में पूर्व महापौर सुनीता वर्मा ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलकर दलित समाज के उत्थान की बात कही। उन्होंने समाज को बेटियों को शिक्षित करने की प्रेरणा दी और कहा कि यही रास्ता समाज के सुधार और सशक्तिकरण का मार्ग है।

सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी का तीखा जवाब

सपा के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि पूर्व विधायक पार्टी के जिम्मेदार लोगों में से हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि या तो योगेश वर्मा उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने उनकी मुखालफत की, या फिर ऐसे बयान न दें। उनका कहना था कि पार्टी में बिना नाम लिए आरोप लगाना शोभा नहीं देता।

योगेश वर्मा ने नाम बताने से इनकार किया

जब योगेश वर्मा से उनके बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनकी मुखालफत की, उनके नाम सब जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किसी का नाम नहीं लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 12:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / UP Politics: नेता योगेश वर्मा का बड़ा आरोप – ‘आस्तीन के सांपों’ ने हराया चुनाव! सपा में मचा भूचाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ में युवकों का तमंचा लहराते डांस वीडियो वायरल, लोगों में फैली दहशत; पुलिस ने शुरू की जांच

meerut gun dance viral video police investigation
मेरठ

मेरठ में बरेली वाली हिंसा की प्लानिंग! व्हाट्सऐप पर हिंसा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार, पुलिस ने आखिरी वक्त पर किया पर्दाफाश

meerut i love mohammed poster rally plan police action arrest
मेरठ

टॉफी का लालच देकर सात साल की बच्ची से दरिंदगी; आरोपी ने की हैवानियत की हदें पार! पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

meerut 7 year old girl assaulted by neighbor arrested under pocso act
मेरठ

ठांय…ठांय…ठांय; एक के बाद एक उतार दी सीने में 3 गोलियां; 12 सेकेंड में काम तमाम

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत- चैट जीपीटी)
मेरठ

अगले 120 घंटे धुआंधार बारिश, अक्टूबर में लगातर 5 दिन टूटकर बरसेंगे बादल

Weather, Rain, IMD, weather update, weather forecast climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.