UP Politics: नेता योगेश वर्मा का बड़ा आरोप – ‘आस्तीन के सांपों’ ने हराया चुनाव! सपा में मचा भूचाल

UP Politics: नेता योगेश वर्मा का बड़ा आरोप | Image Source - 'FB' @yogeshvermamrt
UP Politics News Hindi: पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने रविवार को ग्राम प्रधान संगठन की ओर से आयोजित स्वाभिमान सम्मेलन में लोकसभा चुनाव हार के पीछे आस्तीन के सांपों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव हाराने के लिए पार्टी के कुछ लोग भी शामिल थे। यह सम्मेलन भटीपुरा-मेघराजपुर मार्ग स्थित एक फार्म हाउस में आयोजित किया गया था, जिसमें उनकी पत्नी और पूर्व महापौर सुनीता वर्मा भी मौजूद रहीं।
योगेश वर्मा ने कहा कि जब उनकी पत्नी सुनीता वर्मा भाजपा नेता और अभिनेता अरुण गोविल के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ीं, तो उन्हें 5 लाख 36 हजार वोट मिले। लेकिन गिनती में गड़बड़ी कर उन्हें केवल 9 हजार वोटों के अंतर से हरा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 65 हजार वोटें काटी गईं और एक लाख फर्जी वोट बनाकर षड्यंत्र किया गया।
पूर्व विधायक के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, वंचित, पीड़ित और शोषितों का दमन कर रही है। इस बयान ने पार्टी के अंदर घमासान और सियासी बहस को हवा दे दी है।
सम्मेलन में पूर्व महापौर सुनीता वर्मा ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलकर दलित समाज के उत्थान की बात कही। उन्होंने समाज को बेटियों को शिक्षित करने की प्रेरणा दी और कहा कि यही रास्ता समाज के सुधार और सशक्तिकरण का मार्ग है।
सपा के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि पूर्व विधायक पार्टी के जिम्मेदार लोगों में से हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि या तो योगेश वर्मा उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने उनकी मुखालफत की, या फिर ऐसे बयान न दें। उनका कहना था कि पार्टी में बिना नाम लिए आरोप लगाना शोभा नहीं देता।
जब योगेश वर्मा से उनके बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनकी मुखालफत की, उनके नाम सब जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किसी का नाम नहीं लिया।
