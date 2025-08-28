Mirzapur : बस्ती में पहुंचा लंबा मगरमच्छ, दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आया पकड़ में, टंगी रही ग्रामीणों की सांसें जाने क्यों

Mirzapur News: मगरमच्छ का नाम सुनते ही उसका विशालकाय शरीर बड़ा सा खुंखार जबड़ा ज़ेहन में तैरने लगता है, जिसकी कल्पना मात्र से ही लोग थर-थर कांप जाते हैं। समझ ले कि यदि यही विशालकाय मगरमच्छ सामने दिख जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है मिर्ज़ापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के अहुगी कलां गांव के नौडिहवा बस्ती में जहां गुरुवार सुबह तकरीबन छ: बजे एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर अदवा जलाशय में छोड़ दिया। अहुगी कलां गांव के नौडिहवा बस्ती निवासी साकर देव के घर के बाहर बंधी बकरियों के लगातार चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी बहु निर्मला ने घर से बाहर निकलकर देखा तो सात फीट लंबा मगरमच्छ दरवाजे के बाहर चहल-कदमी कर रहा था। मगरमच्छ को घर के बाहर देख महिला के शोरगुल पर परिवार के सदस्य और ग्रामीण लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक मगरमच्छ पास स्थित धान के खेत में भाग निकला।
ग्रामीणों की सूचना पर आठ बजे के करीब पहुंचे वनकर्मी ओमप्रकाश तिवारी, रामधनी पाल हलिया थाने के कांस्टेबल लालचंद ने कड़ी मशक्कत के बाद बांस की कोठी में छिपे मगरमच्छ के ऊपर बोरा फेंककर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। मगरमच्छ के बांस की कोठी और धान के खेत में बार-बार भागकर छिपने से वन विभाग की टीम को मगरमच्छ को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया।वन विभाग की टीम मगरमच्छ को ट्रैक्टर ट्राली पर लादकर पास स्थित अदवा जलाशय के गहरे पानी में छोड़ दिया।
मगरमच्छ के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस संबंध में ड्रमंडगंज वन रेंजर वीके तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ संभवतः अदवा जलाशय से निकलकर भोजन की तलाश में बस्ती तक पहुंच गया था। मगरमच्छ को वन कर्मियों द्वारा सुरक्षित पकड़कर अदवा जलाशय के गहरे पानी में छोड़ दिया गया है।