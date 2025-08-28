Mirzapur : बस्ती में पहुंचा लंबा मगरमच्छ, दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आया पकड़ में, टंगी रही ग्रामीणों की सांसें जाने क्यों

ग्रामीणों की सूचना पर आठ बजे के करीब पहुंचे वनकर्मी ओमप्रकाश तिवारी, रामधनी पाल हलिया थाने के कांस्टेबल लालचंद ने कड़ी मशक्कत के बाद बांस की कोठी में छिपे मगरमच्छ के ऊपर बोरा फेंककर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। मगरमच्छ के बांस की कोठी और धान के खेत में बार-बार भागकर छिपने से वन विभाग की टीम को मगरमच्छ को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया।वन विभाग की टीम मगरमच्छ को ट्रैक्टर ट्राली पर लादकर पास स्थित अदवा जलाशय के गहरे पानी में छोड़ दिया।