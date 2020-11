पंजाब में रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे कफ्र्यू, 1000 रुपए तक जुर्माना

नई दिल्ली। पंजाब सरकार की ओर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर से सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह सख्ती रात के समय की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर कोविड 19 फैलाने वाला कोई भी पाया गया तो उस पर 1000 रुपए का फाइन किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि अब रात से सुबह तक कफ्र्यू किया जाएगा। यह आदेश पूरे पंजाब में लागू किया गया है।

All hotels, restaurants and wedding venues to close at 9.30 pm, starting December 1. Curbs to be reviewed on December 15.#COVID19 https://t.co/TAVEiiohcp