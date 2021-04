दिल्ली में खाली पड़े हुए हैं 1200 बेड, अब तक नहीं आया कोई मरीज: रेलवे बोर्ड चेयरमैन

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) के बीच जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी किल्लत चल रही है, वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन सुनीत शर्मा ( Chairman Railway Board Suneet Sharma ) ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में अभी भी 1200 बेड्स खाली पड़े हैं, जहां अभी तक कोई मरीज नहीं आया है।

Delhi has asked us for 50 coaches (800 beds) which have been placed at Shakur Basti. 25 coaches (400 beds) have been placed at Anand Vihar. However, so far, patients have not yet come: Suneet Sharma, Chairman Railway Board pic.twitter.com/6FP39I9tFy — ANI (@ANI) April 23, 2021

कोई भी मरीज यहां नहीं आया

दरअसल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के आग्रह पर सकूर बस्ती में 50 कोच यानी 800 बेड और आनंद विहार में 24 कोच यानी 400 बेड्स की व्यवस्था की जा चुकी है। हालांकि अभी तक कोरोना का कोई भी मरीज यहां नहीं आया है। सुनीत शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए हम 1514 स्पेशल ट्रेन, 5387 उपनगरीय ट्रेन और 947 पैसेंजर ट्रेन रोजाना चला रहे हैं। कुल मिलाकर 70 प्रतिशत ट्रेन शुरू की गई हैं।

We are running 1,514 special trains, 5,387 suburban trains, and 947 passenger trains per day. Overall 70% train services have been restored: Suneet Sharma, Chairman Railway Board — ANI (@ANI) April 23, 2021

दिल्ली सरकार के लगातार संपर्क में

सुनीत शर्मा ने कहा कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली ने रेलवे बोर्ड से रेल बोगियों द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन लाने और ले जाने का आग्रह किया है। जिसके चलते हम दिल्ली सरकार के लगातार संपर्क में हैं और बेहतर तालमेल के साथ काम करने को प्रतिबद्ध हैं। हमने दिल्ली सरकार से अपने टैंकर्स तैयार रखने को कहा है।

States like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, and Delhi have requested us for the movement of liquid oxygen by rail wagons. We are coordinating with the Delhi govt very closely. We have asked them to keep their tankers ready: Suneet Sharma, Chairman Railway Board pic.twitter.com/8DT7BezDJ3 — ANI (@ANI) April 23, 2021

24 घंटों में कुल 3,32,730 कोविड मामले दर्ज

भारत में कोरोना के मामलों का हर रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर रोज कोरोना के मामले पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कुल 3,32,730 कोविड मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, भारत में शुक्रवार को 2,263 लोगों की सबसे अधिक मौतों के साथ लगातार तीसरे दिन 2,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई। नये मौत के आंकड़ों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,86,920 हो गई है।