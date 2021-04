नहीं थम रहे कोरोना के मामले, दिल्ली में 2,790 और मुंबई में 8,646 नए केस दर्ज

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश के दो महानगरों दिल्ली और मुंबई की बात करें तो हालात काफी चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 9 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो गई है।

दिल्ली एक नजर—

कुल रिकवरी: 6,43,686

कुल सक्रिय केस: 10,498

कुल मौत: 11,036

Delhi reports 2,790 fresh COVID-19 cases (out of 78,073 tests), 1,121 recoveries, and 9 deaths in the last 24 hours



