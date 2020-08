Coronavirus cases in India: एक दिन में 52 हजार केस के साथ ही सामने आई अच्छी खबर

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस महामारी के आंकड़े ( Coronavirus Cases in India ) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को 52 हजार से ज्यादा नए मामलों के साथ देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 18 लाख 55 हजार 746 पहुंच चुकी है, वहीं 38,938 लोगों की मौत ( Coronavirus Deaths ) हो चुकी है। हालांकि इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि एक तरफ तो भारत में कोरोना वायरस की तीन वैक्सीनों ( covid-19 vaccine ) पर क्लीनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरण चल रहे हैं, तो दूसरी ओर मंगलवार को ही सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ( sun pharmaceutical industries ) ने देश में कोरोना के हल्के और मध्यम बीमार मरीजों के लिए इकलौती और सस्ती खाने वाली दवा फ्लूगार्ड ( FluGuard ) लॉन्च कर दी।

कोरोना मरीजों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इलाज के लिए भारत में इकलौती और सस्ती दवा FluGuard लॉन्च

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ( icmr ) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, "मौजूदा वक्त में हमारे पर क्लीनिकल टेस्टिंग ( Coronavirus vaccine clinical trial ) के अलग-अलग चरण में तीन भारतीय वैक्सीन हैं। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की डीएनए नामक दो वैक्सीन ने पहला चरण पूरा कर लिया है और दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। वहीं, तीसरी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है।"

उन्होंने आगे कहा, "सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की जा रही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जो एक सप्ताह के भीतर 17 स्थानों पर शुरू होगा।" हालांकि डॉ. भार्गव ने कहा कि अभी और बाद में भी उपलब्ध सबसे अच्छी वैक्सीन सोशल डिस्टेंसिंग और सही स्वच्छता का पालन करना ही है।

At the present moment, we have 3 Indian vaccines which are in different phases of clinical testing. The 2 vaccines- Bharat Biotech vaccine & DNA vaccine of Zydus Cadila have completed phase 1 and will begin phase 2 while third is Oxford vaccine: Dr Balram Bhargava, DG, ICMR pic.twitter.com/wcRuCZfzXe