केवल ढाई घंटे में तीन भूकंप से दहला India, महाराष्ट्र के पालघर में 29 घंटे में तीन झटके

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से जूझते भारत में पिछले कुछ महीनों से भूकंप ( earthquake in india ) आने का सिलसिला जारी है। रविवार को सुबह करीब ढाई घंटे के भीतर देश में तीन बार भूकंप आया। वहीं, महाराष्ट्र के पालघर में करीब 29 घंटे के भीतर तीन बार भूकंप के झटके ( Tremors felt ) महसूस किए गए जबकि यहां दो दिन के भीतर पांच बार भूकंप आया। रविवार सुबह निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भूकंप आया। हालांकि अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के जानमाल की नुकसान की खबर नहीं आई है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार सुबह सबसे आखिरी भूकंप सुबह 7 बजकर 30 मिनट 05 सेकेंड पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आया। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर भीतर था। जबकि इससे पहले सुबह 6 बजकर 38 मिनट 55 सेकेंड पर 4.3 तीव्रता का भूकंप निकोबार द्वीप समूह में आया। यहां पर भूकंप का केंद्र जमीन के 82 किलोमीटर भीतर बताया गया है।

An earthquake with a magnitude of 3.4 on the Richter Scale, hit Tawang, Arunachal Pradesh today at 7:30 am: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/NR1LryZCEg — ANI (@ANI) September 6, 2020

इससे केवल रविवार तड़के 4 बजकर 58 मिनट पर महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 2.0 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर भीतर बताया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में इससे पहले भी लगातार झटके महसूस किए जा रहे थे।

शनिवार सुबह 6 बजकर 36 मिनट पर महाराष्ट्र के पालघर में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर भीतर था। और इससे पहले शनिवार की शुरुआती रात 12 बजकर 5 मिनट 12 सेकेंड पर भी महाराष्ट्र के पालघर में एक और भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर भीतर बताया गया है।

An earthquake with a magnitude of 4.3 on the Richter Scale, hit Nicobar Islands today at 6:38 am: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/n7shYaGZvO — ANI (@ANI) September 6, 2020

पालघर में झटकों को सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इससे पहले शुक्रवार देर रात 11 बजकर 41 मिनट 54 सेकेंड पर महाराष्ट्र के इस इलाके में रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र भी जमीन के 5 किलोमीटर भीतर मापा गया।

और इससे पहले शुक्रवार सुबह 10 बजकर 33 मिनट इसी इलाके में रिक्टर स्केल पर 2.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था।