नई दिल्‍ली। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जारी भारी बारिश से बड़ी तबाही मची है। शुक्रवार को मुंबई के कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। वहीं, रायगढ़ में भूस्खलन से 45 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

यह भी पढ़ें :- रेल यात्री ध्यान दें: मानसून के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द कुछ के बदले रूट, देखें पूरी लिस्ट

इस बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है तो कई के रूट्स में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक, मध्‍य रेलवे ने मुंबई, कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कुल 30 ट्रेनें रद्द कर दिया है, जबकि 12 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। इसके अलावा, आठ ट्रेनों के गंतव्य को छोटा कर दिया है।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यात्रा से पहले ट्रेनों से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 डायल करें।

30 trains cancelled, 12 trains diverted and 8 trains short-terminated due to heavy rains in Mumbai/Konkan region: Central Railway pic.twitter.com/FD9hFHQOgI