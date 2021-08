कोरोना का खतरा बरकरार: 24 घंटे में आए 38628 नए केस, 600 से ज्यादा की मौत

नई दिल्ली। देश में महामारी कोरोना वायरस (corona virus) की दूसरी लहर भले ही कम हो गई लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में रोजाना आ रहे कोविड-19 के आंकड़े काफी डरावने है। कोरोना संक्रमित मरीजों का यह ग्राफ तीसरी लहर (Third Wave) की ओर इशारा कर रहा है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय (Health Ministry) के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 38 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए है। इस दौरान 600 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है।

देश में 4,12,153 एक्टिव केस

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38 हजार 628 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान कुल 617 लोगों की मौत हो गई है। 40 हजार 17 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड के एक्टिव मामले 4 लाख 12 हजार 153 पर आ गए हैं जो कुल मामलों का 1.29 प्रतिशत है। वहीं ठीक होने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ 10 लाख 55 हजार 861 हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट 97.37 प्रतिशत पर बना हुआ है।



49,55,138 ने लगवाई वैक्सीन

पिछले 24 घंटे में 49 लाख 55 हजार 138 लोगों को कोरोना वैक्‍सीन लगाई गई है। इस प्रकार से देश में अब तक 50,10,09,609 लोगों को वैक्‍सीन लगाई जा चुकी है। देश में वैक्सीन ड्राइव के तीसरे चरण के दौरान 18 से 44 साल के 16.92 लोगों को पहला डोज और 1.07 करोड़ लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में अभी तक 4,27,371 मरीजों की जान गई है।

