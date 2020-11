Delhi में Coronavirus का कहर जारी, 24 घंटे में 6,842 मरीज और 51 की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना ( Coronavirus Case in India ) मरीजों का आंकड़ा 83 लाख के पास पहुंच गया है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में लगातार 8वें दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 से ज्यादा रही। बुधवार को दिल्ली में 6,842 नए कोरोना रोगी सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 51 व्यक्तियों की मौत हो गई।

3,65,866 लोगों ने रिकवरी की

दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले 4,09,938 हो गए हैं। जिनमें 3,65,866 लोगों ने रिकवरी की है। इसके साथ ही दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस के 37,369 केस सक्रिय बने हुए हैं। इस घातक बीमारी के चलते दिल्ली में अब तक 6,703 लोगों ने अपनी जान गवांई है। दिल्ली में लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल पूरी दिल्ली में 3359 कोरोना कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

सभी छूट 31 नवंबर तक बरकरार रहेंगी

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों और अनलॉक संबंधी रियायतों को 31 नवंबर तक यथावत रखने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश के आधार पर लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक, दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जो छूट दी गई थी, वे सभी छूट 31 नवंबर तक बरकरार रहेंगी।

तीसरी लहर आने की आशंका

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। दिल्ली सरकार आगामी एक सप्ताह तक दिल्ली में कोरोनावायरस के नए मामलों का आकलन कर रही है। इस सरकारी आकलन के बाद कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।