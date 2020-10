रेल यात्रियों के लिए Good News, Kanpur-Bandra Express समेत चलेंगी 6 नई स्पेशल ट्रेनें

-Indian Railways: त्योहारी सीजन ( Festival Season ) में रेल यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे ( New Train on Diwali 2020 ) कई कदम उठा रहा है।

-इसी कड़ी में रेलवे ने पश्चिम रेलवे जोन ( Western Railway Zone ) से छह नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।

-इनमें बांद्रा टर्मिनस से झांसी ( Bandra Terminus to Jhansi ), बांद्रा टर्मिनस से कानपुर, अहमदाबाद से आगरा समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों की बुकिंग ( IRCTC Ticket Booking ) भी शुरू हो चुकी है।